У РФ хочуть засудити громадянина на 2 роки за пост проти Путіна

У Росії в Торопецькому районному суді Тверської області прокурор запросив два роки умовно для електрика Володимира Єгорова, проти якого порушили кримінальну справу через пост проти президента РФ Владіміра Путіна у "ВКонтакте".

Про це розповіла адвокат правозахисної групи "Агора" Світлана Сидоркіна, що захищає Єгорова в суді, пише Дождь.

Єгорова звинувачують в публічних закликах до екстремізму з використанням інтернету (ч.2 ст. 280 КК). За словами Сидоркиної, спочатку його відправили під варту, але пізніше запобіжний захід змінили на підписку про невиїзд.

За версією слідства, Єгоров розмістив в спільноті "Громадяни Торопця", яке він веде у "ВКонтакте", текст, "що містить у своїй лінгвістичної конструкції заклики до здійснення екстремістської діяльності". Йдеться про текст проти президента Росії.

Як повідомляє видання Грани.ru, Єгоров написав: "Валити треба головного кремлівського щура з його дружками-подільниками". Публікація супроводжувалася фотографією Путіна з написом на лобі "Головний щур".

"Ми просимо суд повністю виправдати Єгорова. Він відмовився визнавати провину. Вирок у цій справі буде оголошено 5 червня", - зазначила Сидоркина.

27 червня минулого року Єгоров повинен був прийти в ФСБ на допит, однак він не з'явився. Після цього чоловіка оголосили в розшук. Через місяць, 31 липня, співробітники ФСБ затримали Єгорова в його автомобілі на кордоні з Білоруссю.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Єгорова політичним в'язням.