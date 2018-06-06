ООС: Бойовики застосували міномети, 3 поранених

Минулої доби бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 та 82 калібру, - 3 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил станом на 7:00 6 червня.

На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії.

"Напруженою обстановка залишалася в районах н.п. Причепилівка, Кримське, Новотошківське, що на Луганському напрямку, Опитне та Новотроїцьке на Донецькому напрямку, де бойовики 11 разів застосовували міномети 120 та 82 калібру", - наголосили у прес-центрі.