Росія проводить військові навчання в Криму: б'ють по противнику в Чорному морі

У вівторок в окупованому Росією Криму стартували навчання російських військово-повітряних сил, протиповітряної оборони і Чорноморського флоту.

Про це пише російське видання ТАСС з посиланням на прес-службу округу.

"У навчаннях беруть участь близько 6 тисяч військовослужбовців і задіяно близько ста літаків і вертольотів", - йдеться в повідомленні.

Маневри триватимуть до 8 червня.

У навчаннях беруть участь берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон", винищувачі Су-30СМ, бомбардувальники Су-34, системи ППО С-400 "Тріумф" і зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

Повідомляється, що "за задумом навчань, кораблі і літаки умовного противника планували знищити стратегічно важливі об'єкти на території Криму".

Так, 6 липня комплекси "Бал" і "Бастіон" завдали вогневого удару по кораблях умовного противника".

20 березня збройні сили РФ проводили широкомасштабні військові навчання в окупованому Криму та у двох сепаратистських регіонах Грузії – Абхазії та Південній Осетії.