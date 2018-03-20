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РФ почала військові навчання в окупованому Криму

Вівторок, 20 березня 2018, 06:39
РФ почала військові навчання в окупованому Криму

Збройні сили РФ розпочали широкомасштабні військові навчання в окупованому Криму та у двох сепаратистських регіонах Грузії – Абхазії та Південній Осетії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

До навчань залучено близько 8 тисяч військовослужбовців, артилерійські системи, ракетні установки та інші види зброї.

Навчання розпочалися 19 березня, на наступний день після голосування в Росії, за підсумками якого президент Володимир Путін забезпечив собі новий шестирічний термін на посаді.

З початку анексії Криму в березні 2014 року РФ провела багато спільних навчань розташованих на окупованому півострові підрозділів спільно з військами Південного військового округу.

Південна Осетія і Абхазія оголосили про незалежність після російсько-грузинської війни 2008 року. Незалежність Південної Осетії визнали лише Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру і Тувалу.

Теми: РосіяКрим
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