РФ почала військові навчання в окупованому Криму

Збройні сили РФ розпочали широкомасштабні військові навчання в окупованому Криму та у двох сепаратистських регіонах Грузії – Абхазії та Південній Осетії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

До навчань залучено близько 8 тисяч військовослужбовців, артилерійські системи, ракетні установки та інші види зброї.

Навчання розпочалися 19 березня, на наступний день після голосування в Росії, за підсумками якого президент Володимир Путін забезпечив собі новий шестирічний термін на посаді.

З початку анексії Криму в березні 2014 року РФ провела багато спільних навчань розташованих на окупованому півострові підрозділів спільно з військами Південного військового округу.