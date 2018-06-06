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Україна і Росія увійшли в ТОП найменш миролюбних країн світу

Середа, 6 червня 2018, 12:26

За версією інституту економіки і миру Росія і Україна увійшли в ТОП найменш миролюбних країн світу.

Про це йдеться в дослідженні Global Peace Index.

Україна і Росія опинилися на 152-му і 154-му місці відповідно в "Глобальному індексі миролюбності". Між ними в рейтингу Судан.

За рік Росія опустилася на одну сходинку, Україна піднялася на дві позиції.

Так, в порівнянні з РФ, менш сприятлива ситуація склалася в дев'яти країнах світу - Центрально-Африканській Республіці, Конго, Лівії, Ємені, Сомалі, Іраку, Південному Судані, Афганістані та Сирії.

 
Global Peace Index

Також до найменш миролюбних країн також віднесли Нігерію, Туреччину, Північну Корею та Пакистан.

Всього в список найменш миролюбних віднесли 16 країн світу. Загалом у дослідженні розглядають 163 держави.

 
Global Peace Index

Серед сусідів України найбільш "миролюбною" виявилася Угорщина (17 позиція). Далі - Словаччина (22), Румунія (24), Польща (32), Молдова (64), Білорусь (101).

Найбільш миролюбними державами визнані 13 країн - Ісландія, Нова Зеландія, Австрія, Португалія, Данія, Канада, Чехія, Сінгапур, Японія, Ірландія, Словенія, Швейцарія та Австралія.

 
Global Peace Index

При створенні рейтингу враховувалися 23 індикатора в трьох різних категоріях - "безпека в суспільстві", "триваючі конфлікти" і "мілітаризація".

У першій категорії зверталася увага на рівень вбивств, число ув'язнених, число поліцейських і сприйняття злочинності, в останній розглядалося число військовослужбовців, витрати на озброєння в співвідношенні до ВВП і експорт зброї.

Загалом індекс миролюбності негативно зріс на 0,27% в порівнянні з 2017 роком.

США у рейтингу перебувають на 121-му місці.

 
Global Peace Index

Крім того в дослідженні вказується, що Німеччина, США, Китай, Франція і Росія є найбільшими експортерами зброї. На їхньому рахунку 75% всієї експортованої зброї в світі.

Українська правда

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Теми: рейтингрейтинг УкраїниРосіяУкраїна
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