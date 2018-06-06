Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ кажуть, що Київ не звертався щодо обміну ув'язненими

Середа, 6 червня 2018, 12:34

Заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявляє, що Москва не отримувала від Києва офіційного звернення про обмін ув'язненими.

Про це він сказав журналістам 6 червня, коментуючи заяву віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко про те, що Україна готова обміняти 23 засуджених росіян на українських громадян, заарештованих в Росії, повідомляє ТАСС.

"Для того щоб говорити про це, треба отримати офіційне звернення", - сказав Карасін.

Раніше повідомлялося, що 4 червня віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 23 росіян, засуджених в Україні, для звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Павла Гриба та інших. 

Теми: Росіяполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
У Росії міністр охорони здоров’я закликав жінок "народжувати, а не займатися кар'єрою" – ЗМІ
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: