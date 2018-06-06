У РФ кажуть, що Київ не звертався щодо обміну ув'язненими

Заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявляє, що Москва не отримувала від Києва офіційного звернення про обмін ув'язненими.

Про це він сказав журналістам 6 червня, коментуючи заяву віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко про те, що Україна готова обміняти 23 засуджених росіян на українських громадян, заарештованих в Росії, повідомляє ТАСС.

"Для того щоб говорити про це, треба отримати офіційне звернення", - сказав Карасін.

Раніше повідомлялося, що 4 червня віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 23 росіян, засуджених в Україні, для звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Павла Гриба та інших.