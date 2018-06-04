Журналіста Семену включили у "список на обмін" - Геращенко
Засудженого кримського журналіста Миколу Семену українська влада включила в список українців, яких пропонують обміняти на 23 засуджених росіян.
Про це повідомила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко у коментарі "Крим.Реалії".
"Ми зараз дуже артикулюємо це питання", – сказала Геращенко.
4 червня віце-спікер Верховної Ради заявила на засіданні погоджувальної ради у парламенті, що українська влада готова провести обмін 23 засуджених росіян на українських громадян, засуджених у Росії.
За її словами, "росіян, засуджених в Україні за причетність до терористичних актів, підготовку терактів, за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України готові передати їх Росії заради звільнення Сенцова, Кольченка, Клиха, Гриба й інших".
Автора "Радіо Свобода" та проекту "Крим.Реалії", кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.
Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне висловлення думки".
Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Миколі Семені вирок.