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Журналіста Семену включили у "список на обмін" - Геращенко

Понеділок, 4 червня 2018, 21:46

Засудженого кримського журналіста Миколу Семену українська влада включила в список українців, яких пропонують обміняти на 23 засуджених росіян.

Про це повідомила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко у коментарі "Крим.Реалії".

"Ми зараз дуже артикулюємо це питання", – сказала Геращенко.

4 червня віце-спікер Верховної Ради заявила на засіданні погоджувальної ради у парламенті, що українська влада готова провести обмін 23 засуджених росіян на українських громадян, засуджених у Росії.

За її словами, "росіян, засуджених в Україні за причетність до терористичних актів, підготовку терактів, за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України готові передати їх Росії заради звільнення Сенцова, Кольченка, Клиха, Гриба й інших".

Автора "Радіо Свобода" та проекту "Крим.Реалії", кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на 3 роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне висловлення думки".

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Миколі Семені вирок.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІКримполітв'язніРосія
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