Режисер Кантер зняв свою смерть на відео – поліція

Відомий режисер Леонід Кантер зняв свою смерть на відеокамеру, що підтверджує, що це було самогубство.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Він підтвердив, що Кантер застрелився в ємності резервуару для води.

"Весь процес знімав на відео, яке вилучила поліція. Воно долучено до матеріалів кримінального провадження", – повідомив Тракало.

"Оскільки є відео, є зброя, яка відправлена на експертизу, то попередній висновок судмедексперта вказує на те, що людина вирішила в такий спосіб піти з життя", – сказав він.

Тіло виявила подруга Леоніда, яка й викликала поліцію.

Розслідування веде Бахмацький відділ ГУНП в Чернігівській області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "самогубство".

Раніше UA: Чернігів передавав слова начальника Бахмацького відділу поліції Юрія Жули про те, що Кантер написав передсмертні записки рідним і знайомим.

"Приїхав додому, зайшов на подвір’я, з собою в нього була автоматична зброя. Залізши в залізну бочку, настроїв відеокамеру. Без слова, без нічого здійснив постріл собі у підборіддя. Куля вийшла через голову у бочку. Наскрізь", – сказав Жула.

"Укрінформу" Жула пояснив, що Кантер застрелився у великій діжці, аби не бруднити кров’ю землю: "Він був дуже за екологію, надзвичайно любив і цінував ділянку, на якій жив, і хотів, щоб людям ця земля залишилась чистою, щоб крові там не було"..

"Версія вбивства відхиляється, оскільки Леонід Кантер залишив кілька передсмертних листів. У них він писав, що свою місію виконав і йде далі, і що хоче, щоб розпочате ним продовжували його однодумці й послідовники", – сказав Жула.

У Нацполіції підтвердили, що тіло Кантера вже перевезли в Київ і є дозвіл матері на кремацію.

За деякою інформацією, прах режисера буде покоїтися на Байковому кладовищі. За іншою – на Обирку.

Символічне прощання з Кантером проведуть на хуторі Обирок на кінофестивалі Сinemacamp Kinosaray, який він сам анонсував на 29 червня – 1 липня. Зібрати там друзів Леонід попросив у передсмертній записці, повідомила його подруга Катерина Мізіна.

Напередодні стало відомо, що надвечір 4 червня Леонід Кантер помер на хуторі Обирок у Ченігівській області. За попередньою інформацією, він застрелився сам.

Мирослав Гай написав, що Кантер звів рахунки з життям за допомогою автомата АКС74.

"Перед останнім кроком Льоня залишив листи, в яких чітко написав, що і як треба зробити після, а також роз'яснення свого рішення. Окрім цього, було записані відеозвернення до рідних і.... відео самого самогубства", – зазначив він.

Уже в середу близькі прощалися з Леонідом, написав Гай.





Багато друзів і знайомих Кантера не вірили, що він міг вчинити самогубство і що це був його "спланований крок".

Ще 1 червня Леонід Кантер повідомив у Facebook про старт свого нового проекту – фільму "Людина з табуретом".

2 червня він мав брати участь в акції на підтримку Олега Сенцова – кримського режисера, який голодує в російській в’язниці, домагаючись звільнення Росією українських політв’язнів.

Режисер, продюсер, мандрівник і учасник АТО Леонід Кантер не дожив півтора місяці до свого 37-річчя.

У серпні 2014 року він пішов добровольцем у 2-й батальйон Національної гвардії України. Зняті тоді кадри стали фільмом "Війна за свій рахунок".

Найбільше Леонід Кантер відомий за документальним фільмом "Добровольці Божої Чоти" (The Ukrainians) про захисників Донецького аеропорту та стрічкою "Міф" про загиблого на фронті оперного співака Василя Сліпака.

Кантер просував свої фільми за кордоном, багато подорожував.

7 червня Леонід Кантер і режисер Іван Ясній планували з презентацією фільму "Міф" поїхати до Парижа, де жив Василь Сліпак. Стрічку "Добровольці Божої Чоти" хотіли показати у США, повідомляє "Громадське радіо".

Після мандрів із друзями до чотирьох океанів у 2000-х Кантер у 2014 році видав книгу "З табуретом до океану" (у співавторстві з Павлом Солодьком).

На арт-хуторі Обирок Кантер проводив етно-фестивалі, зокрема "Хліб" та "Мама Африка".

У Леоніда залишилися троє неповнолітніх дітей: дві доньки і син.