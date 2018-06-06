Режисер Кантер зняв свою смерть на відео – поліція

Відомий режисер Леонід Кантер зняв свою смерть на відеокамеру, що підтверджує, що це було самогубство.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Він підтвердив, що Кантер застрелився в ємності резервуару для води.

"Весь процес знімав на відео, яке вилучила поліція. Воно долучено до матеріалів кримінального провадження", – повідомив Тракало..

"Оскільки є відео, є зброя, яка відправлена на експертизу, то попередній висновок судмедексперта вказує на те, що людина вирішила в такий спосіб піти з життя", – сказав він.

Тіло виявила подруга Леоніда, яка й викликала поліцію.

Розслідування веде Бахмацький відділ ГУНП в Чернігівській області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "самогубство".

Раніше UA: Чернігів передавав слова начальника Бахмацького відділу поліції Юрія Жули про те, що Кантер написав передсмертні записки рідним і знайомим.

"Приїхав додому, зайшов на подвір’я, з собою в нього була автоматична зброя. Залізши в залізну бочку, настроїв відеокамеру. Без слова, без нічого здійснив постріл собі у підборіддя. Куля вийшла через голову у бочку. Наскрізь", – сказав Жула.

У Нацполіції підтвердили, що тіло Кантера вже перевезли в Київ і є дозвіл матері на кремацію.

За деякою інформацією, прах режисера буде покоїтися на Байковому кладовищі.

Напередодні стало відомо, що надвечір 4 червня Леонід Кантер помер на хуторі Обирок у Ченігівській області. За попередньої інформацією, він застрелився сам.

Втім, багато друзів і знайомих Кантера не вірили, що він міг вчинити самогубство.

Ще 1 червня Леонід Кантер повідомив у Facebook про старт свого нового проекту "Людина з табуретом".

2 червня він мав брати участь в акції на підтримку Олега Сенцова – кримського режисера, який голодує в російській в’язниці, домагаючись звільнення Росією українських політв’язнів.

Режисер, продюсер, мандрівник і учасник АТО Леонід Кантер не дожив півтора місяці до свого 37-річчя.

У серпні 2014 року він пішов добровольцем у 2-й батальйон Національної гвардії України. Його друг режисер Іван Ясній умовив взяти камеру та знімати фільм, що згодом назвали "Війна за свій рахунок".

Найбільше Леонід Кантер відомий за документальним фільмом "Добровольці Божої Чоти" (The Ukrainians) про захисників Донецького аеропорту та стрічкою "Міф" про загиблого на фронті оперного співака Василя Сліпака.

Кантер просував свої фільми за кордоном, багато подорожував.

Після мандрів із друзями до чотирьох океанів у 2000-х він у 2014 році видав книгу "З табуретом до океану" (у співавторстві з Павлом Солодьком).

На Обирку Кантер із родиною проводив мистецькі фестивалі, зокрема "Хліб" та "Мама Африка".

У Леоніда залишилося троє неповнолітніх дітей: дві доньки і син.