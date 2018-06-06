Мер Одеси заговорив українською на сесії міськради

Одеський міський голова Геннадій Труханов продовжив практику ведення сесій міської ради українською мовою.

Принаймні він почав вести засідання сесії 6 червня українською, повідомляє "Думская".

"Сьогодні він говорив по-українськи більше півгодини, а на російську перейшов тільки коли вітав журналістів з міжнародним професійним святом", - повідомляє кореспондент видання.

Вперше за дві свої каденції на посаді міського голови мер Одеси Геннадій Труханов почав вести сесію державною мовою 25 травня.

Правда незабаром він повернувся до російської, а державну використовував тільки під час зачитування назв проектів рішень.

Журналісти відзначають, що після того, як так званий закон "Ківалова-Колесніченка" про регіональні мови визнали неконституційним, в одеській мерії вирішили переформулювати пункт регламенту про мовну політику.

Разом з тим, нова редакція регламенту не виключає використання російської, але вже не в якості регіональної, а також інших мов національних меншин при здійсненні міськрадою та її виконавчими органами своїх повноважень.

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков назвав "провокацією" запитання журналіста, коли міністр внутрішніх справ заговорить державною мовою.

"Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакації у такому запітанні від вас. Дякую (лексику міністра збережено - ред)", - відповів Аваков, і продовжив говорити російською.