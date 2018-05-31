Аваков назвав провокацією питання про те, коли він заговорить українською

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що добре володіє державною мовою.

Про це він сказав у середу під час презентації Академії патрульної поліції.

Перед цим журналіст запитала його, що оскільки всі поліцейські добре володіють українською мовою, то коли міністр внутрішніх справ нею заговорить?

"Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика міністра збережена - ред)" - відповів Аваков.

До цього моменту і в подальшому своєму виступі міністр МВС спілкувався російською мовою.