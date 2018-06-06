Київ пригрозив "Нафтогазу" "радикальними діями"

Київська влада буде змушена вживати радикальних дій, якщо до наступного тижня НАК "Нафтогаз України" не підпише договір з КП "Київтеплоенерго" для відновлення гарячого водопостачання киянам.

Про це на брифінгу заявив заступник мера столиці, секретар Київради Володимир Прокопів, повідомляє прес-служба міської влади.

Він зазначив, що керівництво міста шукає шляхи врегулювання ситуації із НАК "Нафтогаз України", яка відмовляється укладати угоду на постачання енергоносіїв столиці.

"Учора ми офіційно запросили керівника НАК на пленарне засідання. Ми хочемо почути, чому кияни сьогодні без гарячої води та як бачать розв’язання цієї патової ситуації у "Нафтогазі". Якщо керівництво компанії відмовиться прийти, ми будемо діяти радикально", – сказав Прокопів.

Водночас він не пояснив, у чому саме полягатимуть ці "радикальні дії".

У КМДА наголосили, якщо до 1 серпня НАК "Нафтогаз України" та "Київтеплоенерго", яке тепер має забезпечувати киян теплом і гарячою водою, не укладуть угоду на постачання газу, то частина будинків столиці може лишитися без світла.

"Під загрозою зриву опалювальний сезон у Києві. Наразі без теплої води залишилися лікарні, дитячі садочки, пансіонати для літніх людей, інтернати", - йдеться в повідомленні.

У КМДА пояснили, що їх змушують сплатити "більше мільярда гривень чужих боргів" - суму пені і штрафів, яка рахується винятково за компанією "Київенерго", яка раніше надавала послуги із забезпечення тепла, і до новоствореного "Київтеплоенерго" немає жодного відношення.

У свою чергу нардеп, радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець зазначив, що столиця запропонувала вирішити це питання у суді.

"Але до цього комунальне "Київтеплоенерго" має отримувати газ, а кияни мають бути забезпечені всіма необхідними послугами. Також сьогодні ми отримали висновки міжнародних консалтингових структур, які підтверджують позицію нашої громади", – зазначив Білоцерковець.

Він додав, що це питання вирішуватимуть також і на державному рівні, мовляв, нардепи уже звернулися до Антимонопольного комітету, прем’єр-міністра та голови парламенту.

Раніше у КМДА повідомляли, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла, якщо "Нафтогаз" відмовлятиметься підписати угоду на постачання газу з КП "Київтеплоенерго".