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США запровадили санкції проти української авіакомпанії

Четвер, 7 червня 2018, 03:50

Мінюст США вніс зареєстровану в Україні авіакомпанію "Дарт" до санкційного списку за співпрацю з Іраном.

Про це йдеться у документі опублікованому на сайті Федерального реєстру США.

DART AIRLINES (вона ж AIR ALANNA; вона ж DART AIRCOMPANY; вона ж DART UKRAINIAN AIRLINES; вона ж ТОВ "DART"; вона ж "ALANNA"; вона ж "ALANNA LLC"; вона ж "DART, LLC"; вона ж "DART, TOV"), як вказується у документі, підлягає вторинним санкціям "за надання допомоги, спонсорування або надання фінансової, матеріальної, технологічної підтримки або фінансових чи інших послуг іранській Caspian Air".

Раніше у Reuters провели розслідування стосовно діяльності ПВК "Вагнер" у Сирії.

У виданні стверджують, що приватна сирійська авіакомпанія Cham Wings здійснює перельоти між Дамаском і Ростовом-на-Дону, перевозячи в Сирію російських найманців.

У Reuters повідомили, що частину літаків Airbus і Boeing, для перельоту "вагнерів" придбали або орендували компанії "Хорс" і "Дарт" (зареєстровані в Україні).

"Хорс" і "Дарт" відкидають звинувачення в постачанні літаків компаніям, що знаходяться під санкціями.

Теми: санкціїСШАІранавіа
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