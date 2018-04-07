Reuters з'ясувало, як найманців із РФ перевозять в Сирію

Приватна сирійська авіакомпанія Cham Wings здійснює перельоти між Дамаском і Ростовом-на-Дону, перевозячи в Сирію російських найманців.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Наголошується, що цих перельотів немає у розкладі ростовського аеропорту Платов.

"Один з таких рейсів особисто бачив кореспондент Reuters. Чоловіки в ростовському аеропорту були контрактниками", - пише агентство.

За даними Reuters, літаки прилітають до Ростова переважно вночі, а відлітають рано вранці, коли у аеропорту майже немає інших пасажирів.

Підкреслюється, що відкритої інформації про ці рейси й розклад польотів немає, а купити квиток на них не можна.

"За 14 місяців з 5 січня 2017 року авіакомпанія здійснила 51 політ з Дамаска і Латакії в Ростов і назад. Щоразу для цього використовувалися лайнери Airbus A320, які можуть перевозити до 180 пасажирів", - йдеться у розслідуванні.

Cham Wings з 2016 року перебуває під санкціями США. Компанію звинуватили у доставці в Сирію бойовиків-союзників президента Башара Асада, зброї та спорядження для сирійської розвідки.

За інформацією агентства, раніше літаки Аirbus належали європейським і американським авіакомпаніям, але пізніше вони опинилися у парках близькосхідних компаній через мережу посередників та офшорів.

Зокрема, 84 вживаних літаків виробництва Airbus і Boeing змогли придбати або орендувати компанії "Хорс" і "Дарт" (зареєстровані в Україні). З цих 84 літаків як мінімум 40 опинилися в Іраку, Ірані та Сирії.

Компанії заснував колишній радянський морський піхотинець Сергій Томчані, який в 2011 році опинився під санкціями США за звинуваченням в участі у експорті літаків до Ірану і Сирії без дозволу США. Томчані, "Хорс" і "Дарт" відкидають звинувачення в постачанні літаків компаніям, що знаходяться під санкціями.

Reuters підкреслює, що виявлена ​​схема поставок літаків на Близький Схід вказує на пролом у санкціях США.

Cham Wings на запит Reuters відповіла, що вся інформація про польоти її літаків є на її сайті. Проте агентство наголошує, що на сайті немає інформації про польоти в Ростов. У Boeing і Airbus заявили, що компанії дотримуються режиму санкцій.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков переадресував запитання агентства в Міноборони, відомство не відповіло на запит. Також не надійшла відповідь від сирійського уряду. У головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що у них немає інформації щодо поставок літаків до Сирії та Ірану.

Як повідомлялося, 7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.