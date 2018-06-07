38 North: У КНДР знищили ядерний полігон Іхара

Північна Корея ліквідувала основний полігон Іхара, призначений для випробування двигунів балістичних ракет.

Про це повідомляє спеціалізований сайт 38 North з посиланням на експертів з США, пише Радіо Свобода.

Уточнюється, що експерти зробили висновки про ліквідацію полігону на основі супутникових знімків. Однак поки невідомо, чи є знищення об'єкта свідченням припинення ракетної програми КНДР.

Джерела 38 North повідомляють, що роботи з демонтажу стартували на початку травня і закінчилися до 19 травня. За даними порталу, полігон Іхара був єдиним відомим місцем, де йшли випробування твердопаливних ракет "Пуккиксон-2". Її випробування пройшли в лютому минулого року.

В кінці травня Пхеньян повідомив про ліквідацію трьох випробувальних шахт на ядерному полігоні Пхунгері.

Домовленість про закриття полігону була досягнута на зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина і президента Південної Кореї Мун Чже Іна в кінці квітня. Тоді політики оголосили про намір підписати мирний договір, який офіційно покладе край стану війни між двома країнами.