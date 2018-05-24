КНДР закрила ядерний полігон, підірвавши тунелі для випробувань

Північна Корея завершила демонтаж ядерного полігону Пхунгері. Це сталося в присутності іноземних журналістів.

Про це повідомляє The Associated Press.

До спостереження за закриттям полігону допустили журналістів з США, Великої Британії, Росії, Китаю і Південної Кореї, але не експертів. Знищення відбувалося серією вибухів, яка тривала кілька годин.

КНДР пообіцяла закрити полігон після того як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.

Пхеньян раніше заявив, що демонтаж ядерного полігону передбачає обвалення всіх тунелів за допомогою вибухів, блокування входів і ліквідацію всіх умов для спостереження, приміщень для досліджень і постів охорони.

За інформацією південнокорейського агентства Yonhap, полігон в Пхунгері вважався одним з найважливіших об'єктів у програмі створення ядерної зброї КНДР. Всі шість північнокорейських ядерних випробувань були проведені там, включаючи останню і найпотужнішу детонацію у вересні 2017 року.

Полігон побудований в оточенні гір висотою понад 1000 метрів в підземних гранітних породах і експерти відзначають, що він має оптимальні географічні умови для протистояння ударам детонації і зниження ризику радіоактивних витоків.

Відомо, що полігон складався з чотирьох підземних тунелів, в яких встановлені кілька перегородок і блокувальні двері для мінімізації ризиків.

Крім тунелів були знищені наземні пункти спостереження, охоронні споруди і низка технічних об'єктів.

Європейська правда