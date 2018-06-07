"Нафтогаз": Гаряча вода могла бути в київських квартирах ще місяць тому

Компанія "Нафтогаз" стверджує, що кияни сидять без гарячої води не з їхньої провини.

Про це йдеться в повідомленні в Твіттер від 7 червня.

"Гаряча вода може бути в київських квартирах вже завтра. Могла бути ще вчора або місяць тому. Ми не вимагаємо негайного погашення боргу за газ. Але київська влада не хоче, щоб був укладений договір, якого вимагає законодавство, а іншого способу дати газ ми не маємо", – сказано в повідомленні.

Гаряча вода може бути в київських квартирах вже завтра. Могла бути ще вчора або місяць тому. Ми не вимагаємо негайного погашення боргу за газ. Але київська влада не хоче, щоб був укладений договір, якого вимагає законодавство, а іншого способу дати газ ми не маємо. pic.twitter.com/3milU4AYw0 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 7, 2018

Водночас 6 червня депутати Київради проголосували за звернення до НАК "Нафтогаз України" з вимогою негайно підписати договір на постачання газу з КП "Київтеплоенерго" для відновлення гарячого водопостачання киянам.

Нещодавно у КМДА заявили, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла, якщо "Нафтогаз" відмовлятиметься підписати угоду на постачання газу з КП "Київтеплоенерго".

Як повідомлялось, НАК "Нафтогаз України" відмовилися підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" пояснили, що відповідно до закону "Про теплопостачання", договір на поставку газу може бути укладений з правонаступником реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості за попередній період.

24 травня у Київраді заявили, що питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" мають вирішуватися окремо.

У 2017 році закінчився договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці.

"Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".