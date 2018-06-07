Порошенко закликав БПП проголосувати за Антикорупційний суд

Президент Петро Порошенко зустрівся з фракцією БПП та закликав нардепів підтримати закон про Антикорупційний суд.

Про це повідомляє перший віце-сіпкер Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, Порошенко зазначив, що "закон має відповідати в першу чергу Конституції України, бо Україна - суверенна держава, й також враховувати позиції і рекомендації Венеціанської комісії".

"Наголошує, що при цьому в нас не лише Антикорупційний суд, але й всі суди й вся судова система повинна працювати так, щоб повернути довіру суспільства до судової системи, це дуже важливо для країни. Не буває одного ідеального суду в країні, де реформи потребує вся система, й саме над цим маємо працювати", – зазначає Геращенко.

За її словами, президент також попросив підтримати його поправки до закону про дипломатичну службу, "якого чекають сотні українських дипломатів".

7 червня Верховна Рада продовжує розглядати правки до закону про Вищий антикорупційний суд (залишилось приблизно 55 із 1925 правок).

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що якщо закон про Антикорупційний суд не буде проголосований, то він піде у відставку.

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