Вночі досягли компромісу щодо вето на суддів Антикорупційного суду

У Верховній Раді продовжують розглядати поправки до законопроекту про Антикорупційний суд.



Напередодні зупинилися на 1872 поправці, до початку ранкового засідання у четвер залишилося 55 поправок, повідомив голова парламенту Андрій Парубій.



Між тим, народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що за результатами нічних переговорів компроміс навколо законопроекту про Антикорупційний суд виглядає наступним чином:



"Вето Ради міжнародних експертів при призначенні суддів може бути подолано більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Ради міжнародних експертів. Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів Ради міжнародних експертів".



"У результаті: ВККС складається з 16 членів, Рада експертів – з 6, спільна комісія – 22 людини. Для подолання вето необхідно 12 голосів. Але з умовою, що щонайменше троє з них – це члени Ради міжнародних експертів. Саму процедуру подолання вето можуть ініціювати троє членів Ради міжнародних експертів", – зазначив Найєм.



"Таким чином незалежність Антикорупційного суду буде визначатися незалежністю як мінімум 4-х членів Ради міжнародних експертів. А будь-яка сторона чи інституція, яка контролює 3-х членів Ради міжнародних експертів, отримує гарантоване право ініціювати вето", – додав він.

До 10:45 Верховна Рада розглянула заключну 1927 поправку до президентського законопроекту – і запросила до слова Петра Порошенка.

До засідання парламенту президент зустрівся з фракцією "Блоку Петра Порошенка" й закликав нардепів підтримати закон про Антикорупційний суд.