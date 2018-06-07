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Комітет схвалив остаточну редакцію закону про Антикорупційний суд

Четвер, 7 червня 2018, 12:58

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав остаточну редакцію закону про Антикорупційний суд.

За відповідне рішення проголосувало 12 членів комітету, повідомляє кореспондент "Української правди".

Перед цим депутати більше години вели суперечку щодо пунктів законопроекту.

Найбільші дискусії на комітеті знову викликало питання права вето на призначення суддів ради міжнародних експертів.

У підтриманій комітетом редакції зберегли норму, за якої половина від складу міжнародної комісії, тобто 3 експерти, мають право ініціювати розгляд питання про недопуск кандидата у судді до призначення.

Після такої ініціативи має відбуватись спільне засідання Ради міжнародних експертів та Кваліфікаційної комісії суддів. Ця спільна панель повинна більшістю голосів підтвердити доброчесність судді, при тому за це має проголосувати мінімум три міжнародних експерти.

Якщо ж таке рішення не приймуть, то кандидат у судді знімається з конкурсу.

Наразі текст передають у сесійну залу, і Рада має визначитись із підтримкою законопроекту.

7 червня Верховна Рада продовжує розглядати правки до закону про Вищий антикорупційний суд (залишилось приблизно 55 із 1925 правок).

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що якщо закон про Антикорупційний суд не буде проголосований, то він піде у відставку.

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Роман Романюк, Ірина Балачук, УП
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