Путін: Ми продовжимо допомагати "ЛНР" і "ДНР"

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Четвер, 7 червня 2018, 14:01

Російська Федерація продовжить "надавати допомогу" незаконним збройним формуванням "ЛНР" і "ДНР" на українському Донбасі.

Про це сказав президент Росії Володимир Путін, відповідаючи 7 червня в рамках "Прямої лінії" на відеопитання російського письменника Захара Прілєпіна, який воює на боці терористів на Донбасі.

Прілєпін зазначив, що бойовики "Л/ДНР" побоюються, що українська армія "скористається Чемспіонатом світу з футболу і почне активні бойові наступальні дії".

 

Путін в свою чергу заявив, що "сподівається, що до таких провокацій не дійде".

"А якщо це трапиться, я гадаю, що це буде мати дуже важкі наслідки для української державності в цілому", – сказав він.

У той же час президент Росії заявив: "Розраховую, що нічого подібного не трапиться. Та й неможливо залякати людей, які живуть на цих територіях.. В "ЛНР", "ДНР". Ми бачимо, що там відбувається, як люди це все переносять... Ми надаємо обом невизнаним республікам допомогу і будемо це робити далі".

 

Путін також підкреслив, що на його думку, "чинне українське керівництво не здатне вирішити цю проблему".

Росія здійснює військову агресію по відношенню до України з 2014 року. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку та підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ.

При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнських конфліктом".

Валентина Романенко, УП
Теми: ОРДЛО тероризм Росія Путін
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