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Путін поскаржився на утиски російськомовних у країнах Балтії

Четвер, 7 червня 2018, 14:21

Президент Росії Владімір Путін під час "Прямої лінії" у четвер, 7 червня, поскаржився на утиски негромадян на території балтійських держав.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо запровадження санкцій проти Латвії у зв’язку з тим, що країна "забороняє навчатись російською мовою".

Путін відкинув ідею запровадження будь-яких санкцій в односторонньому порядку, але разом з тим обурився через становище, у якому перебувають "сотні тисяч негромадян". Як відомо, негромадянами у країнах Балтії є колишні громадяни СРСР, які так і не отримали громадянства Латвії чи Естонії. Негромадяни в переважній більшості є російськомовними.

"Складно собі уявити, щоб в сучасному цивілізованому суспільства сотні тисяч людей були оголошені негромадянами. Такої категорії немає, в міжнародному праві не передбачена така категорія… Така категорія придумана балтійськими державами, щоб обмежити законні права тих людей, які проживають на цих територіях", - заявив Путін.

За його словами, російська влада постійно наголошує балтійським державам на проблемах довкола статусу негромадян.

"Ми ведемо діалог з нашими партнерами в Євросоюзі. Сподіваюся, що їм, зрештою, буде соромно за те, що вони, звертаючи увагу на порушення прав людини за периметрами ЄС, але дозволяють так грубо порушувати права людей, які живуть на території Євросоюзу", - сказав Путін.

"Це той випадок, коли в нашому народі кажуть: в чужому оці бачать скалку, а у власному колоди не бачать", - додав президент РФ.

Європейська правда

Як повідомлялося, президент Латвії Раймонд Вейоніс 2 квітня затвердив освітню реформу, згідно з якою школи національних меншин переходять на латиську мову навчання.

МЗС Росії звинуватило Латвію в дискримінації російськомовних через реформу освіти.

Держдума РФ прийняла заяву про неприпустимість ліквідації в Латвії шкільної освіти мовами національних меншин, в якій пропонує ввести проти Латвії санкції.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінПрибалтика
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