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США підтримують союз України, Британії, Польщі та країн Балтії – посол

Ольга Глущенко Середа, 15 червня 2022, 03:38
ПРАПОР США, ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати підтримують об’єднання Британії, Польщі, України і країн Балтії в окремий союз задля посилення оборонного потенціалу.

Джерело: постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Очевидно, що ми підтримуємо ініціативи, які допомагають нарощувати потенціал (у Європі – ред.)".

"…якщо члени НАТО розділяються на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс, ми хотіли б це підтримати".

Деталі: Сміт додала, що впродовж багатьох останніх років мали місце ініціативи щодо утворення подібних "мініформатних" альянсів, зокрема у сфері оборони.

Вона також зазначила, що Організація Північноатлантичного договору, у якій вона представляє США, також зацікавлена у зміцнення свого східного флангу.

Нагадаємо: Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС.

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Теми: СШАВелика БританіяПольщаПрибалтика
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