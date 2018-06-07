Савченко просить СБУ перевірити зв'язки Пашинського з Путіним

Нардеп Надія Савченко, яка перебуває під арештом, направила запит до СБУ стосовно інформації, що людей нардепа Сергія Пашинського нібито фінансує фонд президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомила у Facebook її прес-служба.

За словами Савченко, нещодавно на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман заявив, що люди з оточення Пашинського фінансуються з особистого фонду Путіна.

"Заява Бориса Германа прозвучала під даною ним присягою, в присутності ЗМІ і великої кількості свідків", - наголошує Надія Савченко.

Вона каже, що звернулася з депутатським зверненням до голови СБУ Василя Грицака з вимогою відзвітувати, яких заходів реагування було вжито та чи надавали органи СБУ правову оцінку заявам Германа.

За словами Савченко, також вона звернулася до генерального директора ДК "Укроборонпром" щодо "ганебного факту знаходження на посаді керівника одного з департаментів вказаного стратегічного підприємства сина Сергія Пашинського – Антона Пашинського, що суперечить, як мінімум, ст. 1 ЗУ "Про запобігання корупції".

Як повідомлялося, 31 травня підозрюваний в організації вбивства Бабченка Борис Герман, публічно заявив, що в оточенні Пашинського є люди, які фінансуються приватним фондом Путіна.

"І я не знаю, чи сам Пашинський не фінансується цими людьми. Це треба з'ясовувати", - додав на судовому засіданні Герман.