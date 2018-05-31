Справа Бабченка: Підозрюваний Герман назвав замовника з фонду Путіна

Борис Герман, підозрюваний в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка, заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою і виявляв російських агентів і вплив.

Про це заявив він під час засідання у Шевченківському суді.

"До мене звернувся дуже давній мій знайомий, який зараз живе в Москві. Під час спілкування з'ясувалося, що він займається в фонді Путіна саме організацією безпорядків в Україні", - сказав він.

Пізніше Герман уточнив, що це громадянин України і цю інформацію він передав українській контррозвідці.

"Звати його В'ячеслав Пивоварнік (прізвище було вимовлено нерозбірливо -ред.). Він відповідає у фонді Путіна, в приватному фонді, за організацію терористичних актів і державного військового перевороту на наступних виборах президента, конкретно відповідає за всю Україну. Ось і все", - сказав Герман.

"Це може звучати, як казка, чи містика, але це все підтверджується документами. Так вийшло, що я цю людину знав давно, ще до того як він жив в Україні", - сказав він.

Герман також розповів, що ним було виявлено багато шляхів доставки грошей з Росії в Україну.

"(Було виявлено – ред.) багато політичних діячів, що користуються цими грошима, політичних партій, що користуються цими грошима, планів особистого фонду Путіна для повалення насильницьким шляхом влади в Україні", - сказав він.

"Були виявлені, наприклад, партія "Розумна сила" фінансується цим фондом, приватним фондом Путіна. В оточенні Пашинського є люди, які фінансуються цими людьми і я не знаю, чим сам Пашинський не фінансується цими людьми. Це треба з'ясовувати", - додав Герман.

Водночас, прокурор заявив, що інформація про співпрацю Германа з контррозвідкою не відповідає дійсності.

Як відомо, слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтері є директором компанії з виробництва зброї Борис Герман.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.