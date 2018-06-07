На парламентських виборах українці готові провести до Верховної Ради 6 політичних партій.

Такими є результати соціологічного дослідження компанії "Соціс" за травень.

*Раніше в цій новині були використані дані за квітень.

Перше місце з підтримкою у 9,7% посіла "Батківщина" Юлії Тимошенко.

Другим став Блок Петра Порошенка "Солідарність", за якого готові проголосувати 8,8%.

У трійці "лідерів" також новостворена "Слуга Народу" актора Володимира Зеленського, підтримка якої склала 7,2%.

"Громадянська позиція" Анатолія Гриценка отримала б на виборах 6,9%, а "Опозиційний блок" на чолі з Юрієм Бойком – 5,5%.

Останньою прохідний поріг на найближчих виборах до Ради змогла б подолати Радикальна партія Олега Ляшка із 5%.

По 4,3% отримали від опитаних "Самопоміч" з Андрієм Садовим, яка на минулих виборах посіла 3 місце та набрала 10%, та "За Життя", створена екс-"опоблоківцем" Вадимом Рабіновичем.

"Свободу" Олега Тягнибока підтримують наразі 2,8% респондентів, і майже стільки ж – 2,6% – партію "За простих людей Сергія Капліна".

За "Справедливість" Валентина Наливайченка готові проголосувати 1,2%, за "УКРОП" Геннадія Корбана та "Рух Нових Сил" Міхеіла Саакашвілі – по 0,6%.

Підтримку в 0,5% отримали Соціалістична партія Іллі Ківи, "Нова держава" на чолі з екс-лідером комуністів Петром Симоненком та "Національний корпус" з Андрієм Білецьким.

"Народний контроль" Дмитра Добродомова , як і Аграрну партію Віталія Скоцика, підтримали по 0,4%.

За очолюваний екс-прем’єром Арсенієм Яценюком "Народний Фронт", який зараз є другим за чисельністю в Раді, готові проголосувати 0,3%.

"Наш край" Олександра Мазурчака отримав від опитаних 0,2%.

Водночас, 3,5% опитаних обрали варіант "інша партія", а 23,6% – ще не визначились або відмовились відповідати.

Крім того 13,6% заявили, що не братимуть участь у виборах.

У "Соціс" зазначили, що опитування проводилось протягом 11 – 22 травня шляхом інтерв’ювання респондентів за місцем їхнього проживання. Участь в дослідженні взяли 3 тисячі осіб віком від 18 років по всій території країни.

В компанії "Українській правді" повідомили, що допустима похибка становить 1,8%, а дослідження було проведене на замовлення Громадської організації "Центр соціального інжинірингу".

Раніше опитування Соціологічної групи "Рейтинг" показало, що українці готові провести до Ради сім політичних партій. На першому місці була ВО "Батьківщина".