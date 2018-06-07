На парламентських виборах українці готові провести до Верховної Ради 7 політичних партій.

Такими є результати соціологічного дослідження компанії "Соціс" за квітень.

Перше місце з підтримкою у 12,4% посіла "Батківщина" Юлії Тимошенко.

За "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка наразі готові проголосувати 9,6% опитаних, а за новостворену "Слугу Народу" на чолі з актором Володимиром Зеленським – 7,8%.

Підтримку Блоку Петра Порошенка "Солідарність" висловили 7,7% респондентів.

Партію "За Життя", створену обраним від "Опоблоку" Вадимом Рабіновичем, підтримують 5,3%.

Останньою з тих, хто потрапив би до Ради на найближчих виборах, стала Радикальна партія Олега Ляшка із 5% голосів.

При цьому "Самопоміч" Андрія Садового, яка на минулих виборах отримала майже 11% та посіла 3 місце, зараз отримує від потенційних виборців 3,7% і не долає прохідний бар’єр у 5%.

За "Свободу" Олега Тягнибока готові проголосувати 1,5% опитаних, за "Рух Нових Сил" Міхеіла Саакашвлі – 1%.

"Національний корпус Азов" Андрія Білецького, "Народний Фронт" Арсенія Яценюка, "УКРОП" Геннадія Корбана та Рух Валентина Наливайченка "Справедливість" отримали під час дослідження по 0,6%.

Аграрну партія Віталія Скоцика підтримують зараз 0,4%, "Народний контроль" Дмитра Добродомова – 0,3%, а "Наш край" на чолі з Олександром Мазурчаком – 0,2%.

Водночас, 23,6% опитаних ще не визначились або відмовились відповідати, а 13,6% сказали, що не братимуть участь у виборах.

Дослідження, згідно з повідомленням "Соціс" проводилось 19 – 25 квітня шляхом інтерв’ювання респондентів за місцем їхнього проживання. Участь в дослідженні взяли 3 тисячі осіб віком від 18 років, які, за твердженням компанії, репрезентують доросле населення України.

Можливу похибку компанія не зазначає.

Раніше опитування Соціологічної групи "Рейтинг" показало, що українці готові провести до Ради сім політичних партій. На першому місці була ВО "Батьківщина".