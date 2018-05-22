Українці проводять у Раду 7 партій - опитування

Якби вибори до парламенту проходили в найближчий час, то до Верховної ради мали б можливість пройти сім політичних партій, на першому місці з яких ВО "Батьківщина".

Про це йдеться у даних дослідження, яке у березні проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту.

Так, на питання, якби вибори проходили б наступної неділі, а виборчий список виглядав би так, то за яку політичну партію ви би проголосували, 13% респондентів, які мають намір брати участь у виборах, відповіли, що підтримали б партію "Батьківщина".

Ще по 7% голосів отримали б партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Опозиційний блок" Юрія Бойка та "Радикальна партія Ляшка".

По 6% голосів виборців отримали б партії "За життя" Вадима Рабіновича та "Самопоміч".

Водночас за партію "Слуга народу" готові проголосувати 4% респондентів, "Свободу" - 3%, Аграрну партію України та УКРОП - по 2%.

Ще по 1% голосів отримали б "Відродження", "Справедливість", "Рух нових сил", "Народний фронт", "Наш край", "Демократичний Альянс" та "Правий сектор".

9% опитуваних обрали інші варіанти та ще 21% - не визначилися з відповіддю.

Також соціологи поцікавилися в українців, якими мають бути кроки міжнародного товариства, якщо Україна не підтримуватиме антикорупційних реформ, таких як створення антикорупційного суду.

47% респондентів відповіли, що у такому разі міжнародна спільнота має ввести санкції проти українських політиків чи посадових осіб, відповідальних за відсутність реформ.

Ще 21% вважають, що у разі провалу антикорупційної реформи, Міжнародний валютний фонд не повинен продовжувати надання позики Україні.

17% респондентів зазначили, що міжнародні партнери повинні скоротити фінансову допомогу Україні

Крім того 13% українців заявили, що вони повинні висловити свою глибоку стурбованість і 7% вважають, що міжнародна спільнота нічого не повинна робити у випадку, якщо українська влада не доведе до логічного завершення антикорупційну реформу.

За скасування безвізового режиму України з ЄС висловилися 4% опитаних.

Ще 5% обрали інші варіанти і 18% не визначилися з відповіддю.

Також дослідники попросили українців назвати, які на їхню думку існують найважливіші проблеми для України і для них особисто.

Так, згідно з результатами опитування, найголовнішими проблемами країни українці вважають:

Корупцію в державних органах - 40%.

27% громадян України вважають проблемою ріст цін та ще 25% назвали проблемою тарифи на житлово-комунальні послуги.

Безробіття найважливішою проблемою України вважають 23% опитаних.

20% такою вважають питання охорони здоров'я.

Некомпетентність влади назвали проблемою 15% українців і 12% - заявили про політичну нестабільність.

Також серед важливих проблем, на думку громадян, - падіння курсу гривні - 11%, соціальний захист бідних - 10%, відносини з Росією - 10%, злочинність - 8%, затримка зарплат та пенсій - 6%, екологія - 5%, російська присутність у Криму - 4%, право власності на землю - 2%, нестача, відключення газу, електроенергії, води - 2%, статус російської мови - 2%.

Ще 3% обрали інші варіанти і 2% не визначилися з відповіддю.

Щодо проблем, які українці вважають особистими, то на першому місці - ріст цін - 42% та тарифи на житлово-комунальні послуги - 38%.

Ще по 25% вважають власною проблемою військові дії на Донбасі та корупцію в державних органах.

23% респондентів висловилися за питання охорони здоров'я та медицину у цілому.

Безробіття назвали особистою проблемою - 21% опитаних.

Також серед головних особистих проблем українців: падіння курсу гривні - 15%, некомпетентність влади -13%, соціальний захист бідних - 12%, політична нестабільність - 9%, низький рівень виробництва - 8%, затримка зарплат/пенсій - 7%, злочинність 7%.

По 5% громадян вважають особистою проблемою питання екології та відносини з Росією. Ще по 3% стурбовані присутністю Росії у Криму та правом власності на житло.

По 2% українців вважають проблемою статус російської мови та відсутність/нестачу газу, електроенергії і води.

3% обрали інші варіанти і 2% не змогли визначитися.

Зазначається, що опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 р. Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 65.4%.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням компанії "Соціс", сім політичних партій можуть пройти до Верховної Ради, найбільше голосів набирають ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та партія "Слуга Народу" Володимира Зеленського.

В іншому опитуванні "Соціса" Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко очолюєпрезидентський рейтинг, її підтримує 8,9% опитаних респондентів. Водночас за Петра Порошенка проголосували б 7,9% опитаних.

Також результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчили про те, що якби вибори до парламенту відбувалися в квітні, то найбільше б українці підтримали партію "ВО "Батьківщина".

Зазначалося, що за цю партію проголосували б 14,4% українців.