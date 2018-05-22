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Українці проводять у Раду 7 партій - опитування

Вівторок, 22 травня 2018, 14:43

Якби вибори до парламенту проходили в найближчий час, то до Верховної ради мали б можливість пройти сім політичних партій, на першому місці з яких ВО "Батьківщина".

Про це йдеться у даних дослідження, яке у березні проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту.

Так, на питання, якби вибори проходили б наступної неділі, а виборчий список виглядав би так, то за яку політичну партію ви би проголосували, 13% респондентів, які мають намір брати участь у виборах, відповіли, що підтримали б партію "Батьківщина".

Ще по 7% голосів отримали б партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Опозиційний блок" Юрія Бойка та "Радикальна партія Ляшка".

По 6% голосів виборців отримали б партії "За життя" Вадима Рабіновича та "Самопоміч".

Водночас за партію "Слуга народу" готові проголосувати 4% респондентів, "Свободу" - 3%, Аграрну партію України та УКРОП - по 2%.

Ще по 1% голосів отримали б "Відродження", "Справедливість", "Рух нових сил", "Народний фронт", "Наш край", "Демократичний Альянс" та "Правий сектор".

9% опитуваних обрали інші варіанти та ще 21% - не визначилися з відповіддю.

 
Скріншот з сайту Соціологічна група "Рейтинг"

Зазначається, що опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 р. Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує  2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 65.4%.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням компанії "Соціс", сім політичних партій можуть пройти до Верховної Ради, найбільше голосів набирають ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та партія "Слуга Народу" Володимира Зеленського.

В іншому опитуванні "Соціса" Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко очолюєпрезидентський рейтинг, її підтримує 8,9% опитаних респондентів. Водночас за Петра Порошенка проголосували б 7,9% опитаних.

Також результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчили про те, що якби вибори до парламенту відбувалися в квітні, то найбільше б українці підтримали партію "ВО "Батьківщина".

Зазначалося, що за цю партію проголосували б 14,4% українців.

Українська правда
Теми: вибориВерховна Радаопитуваннясоціологія
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