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Комітет Ради завернув подання ГПУ на Пономарьова

Четвер, 7 червня 2018, 16:43

Регламентний комітет  Верховної Ради визнав немотивованим подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності народного депутата групи "Воля народу" Олександра Пономарьова за перешкоджання журналістам.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 7 червня більшість членів комітету.

Докази, наведені Генпрокуратурою, колеги Пономарьова вважають сумнівними.

Генеральний прокурор Юрій Луценко, обгрунтовуючи  на засіданні подання на зняття недоторканності з Пономарьова, наголошував, що в діях нардепа є ознаки "усвідомленого кримінального правопорушення". Оскільки нардеп відібрав у журналістів телефони, тобто заважав їм виконувати свої обов'язки.

Сам Пономарьов, надаючи пояснення, тримався позиції, що вказані журналісти "незаконно здійснювали аудіозапис його приватної розмови", про що він зробив їм кілька зауважень. Також Пономарьов стверджує, що не знав, що перед ним – журналісти, бо вони, мовляв, не мали на собі відповідних бейджиків.

Луценко в свою чергу наголосив, що "розмова двох народних депутатів у публічному просторі не може розглядатися як приватна". Генпрокурор також зазначив, що журналісти не зобов'язані представлятися нардепам, вони мають відповідну акредитацію, за якою працюють у парламенті. Але в цьому конкретному випадку журналісти мали при собі відповідні бейджі преси.

Як повідомлялось, генеральний прокурор Юрій Луценко направив до Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності Олександра Пономарьова.

У лютому колишній член Партії регіонів, а тепер нардеп від "Волі народу" Олександр Пономарьов у кулуарах Верховної Ради відібрав два мобільних телефони у журналістів.

Ті знімали на камери телефонів суперечку між Пономарьовим і нардепом від "Батьківщини" Сергієм Соболєвим. Вони сварилися через те, що Соболєв звинуватив компанію Пономарьова "Агринол" у махінаціях у галузі держзакупівель машинного мастила для військ.

У підсумку, після сперечань з журналістами, Пономарьов повернув їм телефони.

Сам Пономарьов у коментарі УП висловив думку, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності за перешкоджання журналістам.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьВерховна РадаГенпрокуратура
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