Луценко вніс подання на ще одного нардепа: заважав роботі ЗМІ

Генеральний прокурор Юрій Луценко направив до Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата з групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.

Про це повідомляє у Facebook прес-секретар голови ГПУ Лариса Сарган.

"Нагадаю, що це той народний обранець, який у приміщенні Верховної Ради України перешкоджав роботі журналістів інтернет-видань "Цензор.нет" та "Каменярі-інфо", - пише вона.

За словами речниці, ГПУ підозрює Пономарьова у злочині, передбаченому ч.1 ст.171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Вона розповіла, що нардеп, зокрема, незаконно вилучив зібрані журналістом матеріали і його технічні засоби, а також перешкоджав роботі представника ЗМІ.

"Факт вчинення народним депутатом О. Пономарьовим кримінального правопорушення достатньо повно підтверджується законно зібраними у кримінальному провадженні доказами", - пише речниця.

Сарган повідомила, що це кримінальне провадження розслідувала СБУ, а прокуратура Києва здійснює в ньому процесуальне керівництво.

"Подання вже зареєстроване в апараті Верховної Ради України", - додає вона.

У лютому колишній член Партії регіонів, а тепер нардеп від "Волі народу" Олександр Пономарьов у кулуарах Верховної Ради відібрав два мобільних телефони у журналістів.

Ті знімали на камери телефонів суперечку між Пономарьовим і нардепом від "Батьківщини" Сергієм Соболєвим. Вони сварилися через те, що Соболєв звинуватив компанію Пономарьова "Агринол" у махінаціях у галузі держзакупівель машинного мастила для військ.

Після цієї розмови Пономарьов почав обзивати журналістів "журналюгами" і сказав, що вони нібито підглядають за приватною бесідою, хоча все відбувалося в людному місці. Йому вдалося вихопити телефони з рук кореспондентів і поклав їх собі до кишені.

У підсумку, після сперечань з журналістами, Пономарьов повернув їм телефони.