У справі про "вбивство" Бабченка готують нову підозру – Луценко

Слідство у справі про замах на російського журналіста Аркадія Бабченка готується оголосити нову підозру.

Про це повідомив журналістам у четвер генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, завдяки імітуванню вбивства Бабченка правоохоронці отримали більше інформації про замовника, і найближчим часом готують нову підозру в цій справі.

"Коли вона (підозра - УП) буде здійснена юридично, тоді ви про неї дізнаєтесь", - відповів голова ГПУ на прохання розповісти детальніше.

Євген Кізілов, УП