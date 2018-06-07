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У справі про "вбивство" Бабченка готують нову підозру – Луценко

Четвер, 7 червня 2018, 16:55
У справі про вбивство Бабченка готують нову підозру – Луценко

Слідство у справі про замах на російського журналіста Аркадія Бабченка готується оголосити нову підозру.

Про це повідомив журналістам у четвер генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, завдяки імітуванню вбивства Бабченка правоохоронці отримали більше інформації про замовника, і найближчим часом готують нову підозру в цій справі.

"Коли вона (підозра - УП) буде здійснена юридично, тоді ви про неї дізнаєтесь", - відповів голова ГПУ на прохання розповісти детальніше.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Бабченко АркадійЛуценкоГенпрокуратуравбивство
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