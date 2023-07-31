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У Талліні затримали Бабченка, бо закидав яйцями посольство РФ

Альона Мазуренко Понеділок, 31 липня 2023, 09:55
У Талліні затримали Бабченка, бо закидав яйцями посольство РФ

У столиці Естонії Талліні поліція затримала російського журналіста блогера і волонтера Аркадія Бабченка, який у ніч на 30 липня закидав яйцями будівлю російського посольства.

Джерело: Delfi, Бабченко в Twitter

Деталі: У прес-службі естонської поліції повідомили, що затримали - чоловіка 1977 року народження. Проти нього заведено справу. Від подальших подробиць там утрималися.

Водночас активіст організації "Мирний опір" Михайло Баранов заявив, що затриманим у Талліні є журналіст Аркадій Бабченко.

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Сам Бабченко підтвердив своє затримання, опублікувавши у соцмережах фото з поліцейської машини.

У коментарях у фейсбуці на запитання: "Ти правда, яйця в посольство РФ кидав?", він відповів – "Правда".

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Теми: Бабченко АркадійЕстоніяРосія
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