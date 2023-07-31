У Талліні затримали Бабченка, бо закидав яйцями посольство РФ
У столиці Естонії Талліні поліція затримала російського журналіста блогера і волонтера Аркадія Бабченка, який у ніч на 30 липня закидав яйцями будівлю російського посольства.
Джерело: Delfi, Бабченко в Twitter
Деталі: У прес-службі естонської поліції повідомили, що затримали - чоловіка 1977 року народження. Проти нього заведено справу. Від подальших подробиць там утрималися.
Водночас активіст організації "Мирний опір" Михайло Баранов заявив, що затриманим у Талліні є журналіст Аркадій Бабченко.
Сам Бабченко підтвердив своє затримання, опублікувавши у соцмережах фото з поліцейської машини.
Эстонские чайки летят над нашей зооонооой…— Аркадий Бабченко (@StarshinaZapasa) July 30, 2023
А в тюрьме сейчас ужин.
Спокойной ночи.
Вечер в хату. pic.twitter.com/qftOSrjIQU
У коментарях у фейсбуці на запитання: "Ти правда, яйця в посольство РФ кидав?", він відповів – "Правда".