Трамп заявив, що запросить Кім Чен Ина в США у разі успішних переговорів у Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп пообіцяв запросити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відвідати США, якщо переговори на вищому рівні в Сінгапурі будуть успішними.

Про це Трамп заявив на спільній конференції з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе, передає АР.

За його словами, він надає перевагу запрошенню Кім Чен Ина до Білого дому, ніж до його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

"Мабуть, ми почнемо з Білого дому", - припустив президент США.

Трамп сказав, що вірить у те, що глава КНДР "готовий зробити щось, що буде великим для своєї країни, його сім'ї та самого себе".

Однак Трамп запевнив, що "повністю готовий піти", якщо під час переговорів будуть проблеми, зазначивши, що він "вже робив це раніше".

1 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що погодився зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.

24 травня Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися.