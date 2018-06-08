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Австралія оголосила про дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії

П'ятниця, 8 червня 2018, 02:20

На чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії, офіційна делегація від Австралії не приїде. Підтримувати гравців від імені держави буде лише посол.

Про це заявила голова МЗС Австралії Джулі Бішоп, передає ESPN.

Міністр зазначила, що дипломатичний бойкот не матиме жодного відношення до спортсменів, а всі питання щодо виступу команди переадресувала місцевій федерації футболу.

У квітні 46 депутатів Європейського парламенту підписали лист із закликом до урядів країн Євросоюзу оголосити дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу у Росії.

Раніше офіційно про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Велика Британія та Ісландія, яка не входить до ЄС.

Чемпіонат світу з футболу триватиме з 14 червня по 15 липня у Росії.

Теми: АвстраліяРосіячемпіонат світуфутбол
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