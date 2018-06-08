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Шпигун бойовиків, що "зливав" військові таємниці, отримав 8 років тюрми

П'ятниця, 8 червня 2018, 08:35

Лисичанський міський суд засудив до восьми років ув'язнення спільника бойовиків ОРЛО, який, перебуваючи на підконтрольній уряду території Луганської області, збирав інформацію за завданням так званої "МГБ ЛНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що контррозвідка СБУ спільно з прокуратурою у квітні викрили й затримали зловмисника в Лисичанську при виїмці носія інформації зі спеціально обладнаної схованки.

"Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017 року зловмисник, виконуючи завдання свого куратора з "МГБ", збирав інформацію про розташування українських блокпостів та військової техніки ЗСУ, фіксував номери та марки автомобілів співробітників правоохоронних органів для здійснення диверсій та підривів", - розповідають правоохоронці.

За їхніми словами, під час досудового розслідування правопорушник визнав свою провину та надав показання щодо злочинної діяльності свого "куратора".

Завдяки цьому, йдеться в повідомленні, СБУ вдалося встановити особу "оперативного уповноваженого МГБ ЛНР" і заочно повідомити їй про підозру та оголосити в розшук.

Українська правда

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Теми: ДонбасОРДЛОв'язницяЛуганська областьшпигунство
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