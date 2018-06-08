Для створення Антикорупційного суду потрібен ще один закон - нардеп

Для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, ухваленого закону 7440 замало.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найем, передає "Громадське радіо".

"Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко. І це буде маркером, чи дійсно він хоче цього суду. Я сподіваюсь, що він його внесе якнайшвидше", - каже він.

За словами Найема, ухвалений 7 червня закон 7440 створює правила і сам Антикорупційний суд, але, згідно з законом про судоустрій, має бути ще один окремий закон, який створить цей суд "фізично і юридично".

"На даний момент ми кажемо про механізм його створення, а саме створення потребує ще одного законопроекту", — наголосив депутат.

Як повідомлялося, у четвер, 7 червня, Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.