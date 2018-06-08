Для створення Антикорупційного суду потрібен ще один закон - нардеп

3382 перегляди
П'ятниця, 8 червня 2018, 09:49

Для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, ухваленого закону 7440 замало.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найем, передає "Громадське радіо".

"Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко. І це буде маркером, чи дійсно він хоче цього суду. Я сподіваюсь, що він його внесе якнайшвидше", - каже він.

За словами Найема, ухвалений 7 червня закон 7440 створює правила і сам Антикорупційний суд, але, згідно з законом про судоустрій, має бути ще один окремий закон, який створить цей суд "фізично і юридично".

"На даний момент ми кажемо про механізм його створення, а саме створення потребує ще одного законопроекту", — наголосив депутат.

Як повідомлялося, у четвер, 7 червня, Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.

Теми: Антикорупційний суд законодавство Верховна Рада
powered by lun.ua
По темі
Парубій поскаржився на суди, які не розглядають подання НАБУ і САП 8 червня 2018, 05:20
Overtime: головні економічні події дня 7 червня 2018, 22:00
Головні новини дня – за 60 секунд 7 червня 2018, 21:00
Усі новини
Головні новини
Гройсман про премії "Нафтогазу": Це перегиб
МВФ відреагував на відставку Данилюка
Звільнити Сенцова: до тиску на Росію долучилася ще одна країна
ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, 4 постраждалих
Усі новини
Досвід

Як лікує їзда на велосипеді

соціум

Чому у маленькому селі на Полтавщині зникли крадіжки