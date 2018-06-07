Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд

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Четвер, 7 червня 2018, 13:30

Верховна Рада підтримала законопроект 7440 про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.

За відповідне рішення у другому читанні проголосували 315 народних депутатів.

Перед цим депутати розглянули 1 927 поправок до закону. На голосуванні був присутній ініціатор законопроекту президент Петро Порошенко.

У своєму виступі він наголосив, що той варіант законопроекту, який комітет подав на розгляд парламенту, "повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії і водночас повністю відповідає Конституції і законам України". Порошенко закликав депутатів "знайти в собі сили" і підтримати цей документ.

У свою чергу спікер Ради Андрій Парубій зазначив, що під час розгляду в сесійній залі найсуперечливіших правок, які стосуються Громадської ради міжнародних експертів, "було знайдено формулу", яка теж повністю відповідає рекомендаціям "Венеціанки".

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Теми: законодавство Антикорупційний суд Верховна Рада
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