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САП скерувала до суду справу проти судді ВАСУ

П'ятниця, 8 червня 2018, 11:04

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала в суд справу проти судді Вищого адміністративного суду Олега Голяшкіна.

Про це повідомляє 8 червня прес-служба НАБУ.

Джерела у відомстві підтвердили "Українській правді", що йдеться про суддю ВАСУ Олега Голяшкіна.

Зазначається, що детективи НАБУ завершили досудове розслідування стосовно судді.

Його підозрюють у декларуванні недостовірних даних за ст. 366-1 КК.

За версією НАБУ, Голяшкін вніс завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 та 2016 роки.

Він не задекларував дві квартири у центрі Києва, "власником яких є близька особа підозрюваного і які перебували у постійному користуванні судді."

У НАБУ вважають, що суддя діяв умисно, "ймовірно, щоб приховати від  держорганів та громадськості свій майновий стан, а також задля реалізації можливості отримати в судовому порядку службового житла у Києві".

Розслідування щодо Голяшкіна детективи НАБУ розпочали в квітні 2017 року.

Про підозру у недекларуванні відомостей судді повідомлено 13 грудня 2017 року.

Українська правда
Теми: НАБУсуд
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