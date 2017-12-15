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Детективи НАБУ вручили підозру судді Вищого адмінсуду

П'ятниця, 15 грудня 2017, 09:52
Детективи НАБУ вручили підозру судді Вищого адмінсуду

Антикорупційні органи повідомили одному з суддів Вищого адміністративного суду про підозру в декларуванні недостовірної інформації щодо двох квартир.

У повідомленні НАБУ не називає імені судді, але може йтися про Олега Голяшкіна, у якого 9 серпня був обшук на двох об’єднаних квартирах у Києві.

13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили одному з суддів ВАСУ про підозру у вчиненні злочину за ст.366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

За версією слідства, цей суддя вніс завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 та 2016 роки.

"Йдеться про об’єкти нерухомості (2 квартири у центрі Києва), власниками яких є члени родини підозрюваного і які, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 закону "Про запобігання корупції", мали бути відображені служителем Феміди в його щорічних деклараціях", – зазначає НАБУ.

Детективи бюро вважають, що суддя вдався до таких дій умисно, "ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у нього та членів його сім’ї нерухомого майна, а також задля реалізації можливості отримати в судовому порядку службового житла у Києві".

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали в квітні 2017 року за власними напрацюваннями, на підставі звернень громадян та публікацій у ЗМІ. Крім того, встановлюють інші факти можливого недекларування суддею майна.

"Українська правда" у Threads

Теми: суддеклараціїНАБУАнтикорупційна прокуратура
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