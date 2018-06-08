Коаліція просить СБУ звинуватити Мураєва в держзраді

Фракції БПП і "Народний фронт" вимагають від Служби безпеки порушити проти позафракційного нардепа Євгена Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".

Відповідну заяву від фракцій з трибуни Верховної Ради 8 червня оголосив народний депутат Сергій Пашинський.

Нардеп зазначив, що "істота, яка носить мандат депутата Верховної Ради, на прізвище Мураєв, зробила заяву, що по Сенцову не все так просто, ця людина готова на підпали, на підриви і час все поставить на свої місця".

Пашинський наголосив, що слова "кремлівської пропаганди" повторив депутат Верховної Ради і парламент має відреагувати.

"Я публічно звертаюсь до голови СБУ з заявою порушити проти Мураєва кримінальну справу по статті 111 "державна зрада", звертаюсь до генпрокурора Юрія Луценка порушити проти Мураєва кримінальну справу по статті 383 "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", - сказав нардеп.

Нардеп сказав, що Мураєв не зайде в зал ВРУ, поки не принесе публічних вибачень Сенцову.

До заяви долучилася й перший віце-спікер Ірина Геращенко, котра на знак протесту, заявила, що не прийме жодного запрошення від студії його каналу, поки Мураєв не вибачиться перед Сенцовим і закликала інших нардепів приєднатися до цього бойкоту.

"Вимагаємо від Мураєва вибачень перед Сенцовим і перед усіма політв’язнями", - сказала Геращенко.

До того народний депутат від "Народного фронту" Андрій Тетерук заявив, що обурений ситуацією в інформпросторі і вимагає від уряду реакції.

"Ми глибоко обурені ситуацією в інформаційному просторі нашої держави, там, де можуть абсолютно вільно українофоби заявляти брехливі заяви Кремля, що, нібито, український режисер Сенцов є терористом і тим, хто здійснює злочини проти українського народу", - сказав нардеп.

"Ми вимагаємо від вас (прем’єр-міністра Володимира Гройсмана – ред.) віддати відповідним міністерствам вказівки щодо вдосконалення захисту інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного впливу", - сказав Тетерук, звертаючись до прем’єра, який був присутній на засіданні Ради.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має ретельно вивчити це питання і в короткий термін переглянути питання надання ліцензії каналам, які сприяють розповсюдженню брехливої кремлівської пропаганди і українофобських висловів окремих депутатів на кшталт подонка Мураєва", - додав він.

Гройсман відповів, що "згоден з оцінками" Тетерука.

7 червня колишній член Партії регіонів, позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne назвав ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова терористом в ефірі 112.Україна.

"Сенцова можна по-різному сприймати. Людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію", - заявив Мураєв.