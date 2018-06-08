Екс-охоронець Януковича: Радикали планували заживо спалити президента

Колишній начальник служби безпеки екс-президента Віктора Януковича Володимир Павленко заявив, що радикально настроєні активісти Майдану планували заживо спалити керівника держави, якщо не вдасться вбити його іншим чином.

Про це він заявив в Оболонському райсуді Києва у п'ятницю, де надавав покази як свідок з боку сторони захисту за допомогою відеоконференції з окупованого Криму.

На запитання адвокатів, що давало йому зрозуміти, що життя Януковича під загрозою, він зазначив, що до нього весь час надходила інформація про те, що плануються замахи та напади з боку опозиції, зокрема, під керівництвом Олександра Турчинова, Андрія Парубія та Дмитра Яроша.

За його словами, спочатку вони планували спровокувати мітингувальників, привізши на Майдан Незалежності бензовоз та підірвати його там, а потім перекласти всю вину на діючу на той час владу.

"Ми це завчасно виявили та змогли запобігти цьому", - сказав Павленко.

На запитання головуючого судді Владислава Дев'ятка, від кого йому надходила подібна інформація, він відмовився називати прізвище, зазначивши, що боїться за долю цієї людини, оскільки в Україні "вбивають свідків та розправляються з журналістами".

Його попередили про кримінальну відповідальність за ненадання свідчень.

Далі він розповів, що 20 лютого 2014 року, коли Янукович перебував у резиденції Межигір'я, надійшла інформація про те, що три групи по 500 чоловік будуть блокувати заїзд кортежу голови держави до Адміністрації президента.

"Частина з них мала закидати кортеж коктейлями Молотова або розстріляти. Опозиція не мала наміру йти на переговори", - заявив Павленко.

Він додав, що охорона змогла забезпечити Януковичу безпечний заїзд.

Також він зазначив, що на той час вже з'явилася інформація про те, що на Майдані почався масовий розстріл людей, і є загиблі і серед мітингувальників, і серед правоохоронців, а також, що державний кордон перетнули іноземні бойовики зі зброєю.

"Ми тільки здогадувались, що на нас чекає. Намагалися попередити силові заходи з боку опозиції", - сказав екс-охоронець.

За його словами, 21 лютого Янукович завершив роботу в Адміністрації та виїхав до резиденції. Перед цим охороні знову надійшла інформація про те, що дорога до Межигір'я заблокована "радикально налаштованими бойовиками зі зброєю".

"Ми розуміли небезпеку, тому змінили маршрут. Але остання машина була відслідкована і розстріляна", - сказав Павленко.

Він додав, що кулями були розбиті вікна і поранений один охоронець.

Того ж дня ввечері, за його даними, Янукович планував виїхати з робочим візитом у Харків, Донецьк та до Криму.

"Коли я їхав у резиденцію, то дізнався, що вже були захвачені адмінбудівлі, зокрема, Адміністрація президента. Біля будівель стояли колони з автобусами з радикалами, опозиційний штаб планував направити 10 тисяч озброєних бойовиків, щоб захопити Межигір'я. Ми дізнались, що була зрада з боку військових і виїхала колона військової техніки з Десни", - розповів у суді свідок.

Він зазначив, що було ухвалено рішення президента негайно їхати до Харкова, але там, за його словами, Януковичу теж виявилось несолодко.

Павленко розповів, що екс-президент мав виступити на з'їзді активу, але коли охорона поспілкувалася з організаторами, то з'ясувала, що організація заходу була не на належному рівні, кожен, хто хотів, міг відвідати захід.

"Також надійшла інформація про те, що до Харкова прибули радикали, одна з груп яких уже була у залі. Ще кілька тисяч були на площі. Планувалося вбивство президента з вогнепальної зброї. Але якщо б перша група не справилася, то інша, на виїзді кортежу мала закидати його коктейлями Молотова та спалити заживо", - заявив Павленко.

На уточнююче питання судді, від кого саме надійшла така інформація, екс-охоронець відповів, що від співробітника СБУ у Харківській області. Проте після наполегливих прохань назвати його прізвище, відповів, що не пам'ятає.

Далі він розповів, що у резиденції у Харкові Янукович з Михайлом Добкіним та охороною обговорили ситуацію і вирішили їхати до Донецька.

За його словами, перед цим знову надійшла інформація, що біля Палацу Спорту чекають озброєні активісти, які мали вбити Януковича, оскільки попередні спроби були зірвані.

Павленко розповів, що президентський кортеж виїхав до аеропорту, де пересіли у вертольоти. Проте приземлитися у Донецьку відразу не вдалося.

"Від військових диспетчерів надійшов наказ розвернути вертоліт і приземлитися у Харкові, інакше вертоліт або буде збитий із застосуванням бойової авіації, або буде виконане небезпечне зближення, після чого наш вертоліт просто може впасти", - заявив у суді свідок.

Він додав, що пілоти повідомили про те, що у них немає пального для того, аби повернутися до Харкова і вертоліт може розбитися в дорозі. Після тривалих перемовин їм дозволили здійснити посадку.

За його словами, Янукович намагався дзвонити комусь, щоб зрозуміти, як діяти надалі.

"На вулиці було холодно, тому ми перемістилися в один із літаків на аеродромі, щоб президент міг спокійно здійснити свої дзвінки. Згодом в ілюмінатори ми побачили, що літак обступили чотири співробітника прикордонної служби. Вони були озброєні і наказали вийти із літака", - заявив Павленко.

Він зазначив, що у прикордонників нібито був наказ затримати президента.

На питання від кого саме був наказ, він відповів, що з Києва.

Після цього, за його свідченнями, кортеж Януковича вирушив у заміський будинок. Як виявилось пізніше, зі слів Павленка, це був будинок Ріната Ахметова, де їх зустрів його помічник і там було написане звернення до країн-гарантів і було вирішено їхати до Криму.

Він також додав, що надійшла інформація про те, що у Донецьк прибувають автобуси з радикали з метою вбити або затримати Януковича.

Павленко розповів, що з метою заплутати переслідувачів, було вирішено замаскувати кортеж і їхати з великою відстанню між автівками.

За його словами, коли він під'їхав до Мелітополя, то побачив велике скупчення людей і важкої техніки.

"Там було близько ста людей у формі без розпізнавальних знаків та з автоматичною зброєю. Бачив кулемети. Мені подзвонив співробітник ДАІ, який повідомив, що там перебувають озброєні радикали, яким наданий наказ відкривати вогонь на ураження по кортежу президента", - сказав екс-охоронець.

Знову, на прохання назвати прізвище співробітника ДАІ, він відповів, що не знає його, бо не питав.

Він розповів, що коли вони доїхали до Бердянська, то там пересіли у вертольоти і полетіли до Криму.

Там їх зустріли люди. На питання, хто саме, він відповів, що це були військові РФ.

Також він розповів, що Янукович мав розміститися на дачі №9, але з'ясувалося, що там вже перебувають Арсен Аваков та Валентин Наливайченко, тому він поїхав спочатку у санаторій у Ялті, а потім на військову базу РФ у Севастополі.

За словами Павленка, там Янукович поговорив зі співробітниками охорони, подякував за роботу і попросив визначитися, чи будуть вони з ним надалі, чи повернуться на материкову Україну. Також написав відмову від охорони і 24 лютого відбув до Росії.

На запитання судді, яким чином він це зробив, Павленко спочатку не хотів відповідати, зазначивши, що не може розкривати прізвища людей, які допомагали.

Проте суддя Дев'ятко попросив назвати, як саме з Криму Янукович потрапив до Росії. Павленко відповів, що морським транспортом.

Також він додав, що в Росії екс-президент розмістився у будинку у Ростові-на-Дону. Але чий саме це будинок, він не знає.