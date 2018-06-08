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Екс-охоронець Януковича змусив допитувати його російською, каже, забув мову

П'ятниця, 8 червня 2018, 12:34

Колишній начальник штабу служби безпеки Віктора Януковича Володимир Павленко на допиті у справі про держзраду екс-президента заявив, що погано розуміє українську мову.

Перша частина допиту велася прокурорами українською мовою, а відповіді свідок давав російською, але потім адвокат Януковича заявив, що у свідка є труднощі з розумінням питань, тому він просить прокурора ставити їх російською мовою.

Прокурор сам запитав Павленка, чи розуміє він українську, на що той відповів: "Я давно не чув української і не розмовляв нею, хоча вона мені і подобається".

Після цього прокурори почали запитувати начальника служби безпеки Януковича російською мовою.

Павленко дає свідчення в Оболонському райсуді Києва по відозв'язку з окупованого Росією Криму .

На цьому ж допиті Павленко заявив, що радикально настроєні активісти Майдану планували заживо спалити Януковича, якщо не вдасться вбити його іншим чином.

Євген Кізілов, УП

Теми: Януковичсуд
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