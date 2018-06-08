Депутат "Народного фронту" в Раді накинувся з кулаками на "опоблоківця"

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П'ятниця, 8 червня 2018, 13:00

У Верховній Раді сталася невелика бійка між депутатом "Народного фронту" Юрієм Березою і "Опозиційного блоку" Олександром Долженковим.

Сутичка сталась через колишнього однопартійця Долженкова Євгена Мураєва.

Депутат НФ Сергій Пашинський з трибуни засудив висловлювання Мураєва щодо українського політв‘язня, якого він назвав "терористом".

Пашинський вимагав від депутата вибачень, а також від імені коаліції оголосив вимогу до Генпрокуратури відкрити кримінальну справу проти Мураєва.

З вимогою вибачень виступали й перша віце-спікер Ірина Геращенко. Однак вона помилково сказала, що Мураєв є членом фракції "Опозиційний блок" і попросила вибачитись перед Сенцовим і всю цю фракцію.

У цей момент Долженков нагадав Геращенко, що Мураєв давно вийшов з Опоблоку і тепер є позафракційним.

Депутат Береза не став слухати аргументи Долженкова і накинувся на нього з кулаками. Інші депутати швидко розборонили сутичку.

8 червня народний депутат Сергій Пашинський з трибуни парламенту оголосив, що фракції БПП і "Народний фронт" вимагають від Служби безпеки порушити проти позафракційного нардепа Євгена Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада", а від Генпрокуратури – кримінальну справу по статті 383 "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

7 червня колишній член Партії регіонів, позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne назвав в ефірі 112.Україна ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова терористом.

"Сенцова можна по-різному сприймати. Людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію", - заявив Мураєв.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна Рада скандал
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