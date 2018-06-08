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Ще трьох діячів культури РФ внесли до списку небезпечних для України

П'ятниця, 8 червня 2018, 13:51
Ще трьох діячів культури РФ внесли до списку небезпечних для України

У Міністерстві культури доповнили список осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці, ще трьома російськими громадянами.

Відповідне оновлення списку є на сайті міністерства від 6 червня.

Зазначається, що до списку небезпечних для України осіб увійшли російський продюсер і кінорежисер Ренат Давлетьяров, письменник Василь Сахаров, а також актор Максим Щеголєв.

Повідомляється, що таке рішення було ухвалено на підставі звернення Служби безпеки України.

Також відповідні звернення можуть надходити від Ради національної безпеки і оборони України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

На даний момент в списку внесено 134 осіб.

Зокрема у березні цього року до списку увійшли Олександр Баширов, Олександр Буйнов, Лариса Доліна, Аліса Фрейндліх та Олексій Долматов.

У Міністерстві додають, що по мірі надходжень повідомлень від відповідних органів, список буде доповнюватися.

Раніше повідомлялося, що міністерство культури України опублікувало перелік діячів культури, які можуть створювати загрозу національній безпеці України.

У лютому співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" у столичному міжнародному аеропорту не пропустили російського композитора, члена гурту "А’Студіо".

Українська правда
Теми: МінкультуриУкраїнаРосіяСБУ
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