Ще трьох діячів культури РФ внесли до списку небезпечних для України

У Міністерстві культури доповнили список осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці, ще трьома російськими громадянами.



Відповідне оновлення списку є на сайті міністерства від 6 червня.

Зазначається, що до списку небезпечних для України осіб увійшли російський продюсер і кінорежисер Ренат Давлетьяров, письменник Василь Сахаров, а також актор Максим Щеголєв.

Повідомляється, що таке рішення було ухвалено на підставі звернення Служби безпеки України.

Також відповідні звернення можуть надходити від Ради національної безпеки і оборони України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

На даний момент в списку внесено 134 осіб.

Зокрема у березні цього року до списку увійшли Олександр Баширов, Олександр Буйнов, Лариса Доліна, Аліса Фрейндліх та Олексій Долматов.

У Міністерстві додають, що по мірі надходжень повідомлень від відповідних органів, список буде доповнюватися.

Раніше повідомлялося, що міністерство культури України опублікувало перелік діячів культури, які можуть створювати загрозу національній безпеці України.

У лютому співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" у столичному міжнародному аеропорту не пропустили російського композитора, члена гурту "А’Студіо".