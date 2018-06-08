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Хуг: На Донбасі у травні загинуло 11 цивільних

П'ятниця, 8 червня 2018, 16:09

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив, що у травні у зоні військових дій на Донбасі постраждали 43 місцевих жителя.

Про це він повідомив під час брифінгу у п'ятницю, передає "Укрінформ".

"В результаті погіршення безпекової ситуації у травні нами вже підтверджено 43 жертви серед цивільного населення: 11 загиблих і 32 поранених", - сказав Хуг.

"Погіршення безпекової ситуації, а точніше атмосфера небезпеки, яку сторони підтримують і навіть посилюють, особливо відчувається навколо Донецької фільтрувальної станції та навколо неї", - повідомив представник ОБСЄ.

Він зазначив, що представники місії перевіряють інформацію щодо інших жертв і додав, що кількість постраждалих може зрости.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасАТООРДЛО
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