Хуг: На Донбасі у травні загинуло 11 цивільних

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив, що у травні у зоні військових дій на Донбасі постраждали 43 місцевих жителя.

Про це він повідомив під час брифінгу у п'ятницю, передає "Укрінформ".

"В результаті погіршення безпекової ситуації у травні нами вже підтверджено 43 жертви серед цивільного населення: 11 загиблих і 32 поранених", - сказав Хуг.

"Погіршення безпекової ситуації, а точніше атмосфера небезпеки, яку сторони підтримують і навіть посилюють, особливо відчувається навколо Донецької фільтрувальної станції та навколо неї", - повідомив представник ОБСЄ.

Він зазначив, що представники місії перевіряють інформацію щодо інших жертв і додав, що кількість постраждалих може зрости.