Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію

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П'ятниця, 8 червня 2018, 17:40

Президент Петро Порошенко вважає за необхідне скасувати можливість внесення грошової застави для корупціонерів, які вчинили тяжкі злочини.

Про це він сказав, виступаючи перед студентами університету імені Тараса Шевченка.

"На сьогодні часто-густо у нас боротьбу з корупцією роблять як спортивну риболовлю: спіймав, затримав, сфотографував – і відпустив… Сьогодні мало затримувати", – заявив глава держави.

"Моя принципова позиція: кожен вирок має дійти до суду. Корупціонер має опинитися на лаві підсудних", – сказав він.

Президент зазначив, що правоохоронні органи нарікають, що справи затягують у судах.

"Для корупціонерів існує запобіжний захід – по абсолютній більшості – у вигляді грошової застави", – додав Порошенко.

"По найбільш тяжких корупційних злочинах, я абсолютно впевнений, грошову заставу треба скасувати. Бо це важкий злочин ,який надзвичайно небезпечний для суспільства", – заявив він.

"Створення Вищого антикорупційного суду дозволяє виокремити юридичну проблематику надзвичайної ваги, вирішення якої українське суспільство зараз вважає пріоритетом з пріоритетів", – додав президент.

Він нагадав також, що у Верховну Раду внесено його законопроект щодо скасування депутатської недоторканності.

Олена Рощенко, УП
Теми: Порошенко корупція законодавство
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