Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію

П'ятниця, 8 червня 2018, 17:40
Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію

Президент Петро Порошенко вважає за необхідне скасувати можливість внесення грошової застави для корупціонерів, які вчинили тяжкі злочини.

Про це він сказав, виступаючи перед студентами університету імені Тараса Шевченка.

"На сьогодні часто-густо у нас боротьбу з корупцією роблять як спортивну риболовлю: спіймав, затримав, сфотографував – і відпустив… Сьогодні мало затримувати", – заявив глава держави.

"Моя принципова позиція: кожен вирок має дійти до суду. Корупціонер має опинитися на лаві підсудних", – сказав він.

Президент зазначив, що правоохоронні органи нарікають, що справи затягують у судах.

"Для корупціонерів існує запобіжний захід – по абсолютній більшості – у вигляді грошової застави", – додав Порошенко.

"По найбільш тяжких корупційних злочинах, я абсолютно впевнений, грошову заставу треба скасувати. Бо це важкий злочин ,який надзвичайно небезпечний для суспільства", – заявив він.

"Створення Вищого антикорупційного суду дозволяє виокремити юридичну проблематику надзвичайної ваги, вирішення якої українське суспільство зараз вважає пріоритетом з пріоритетів", – додав президент.

Він нагадав також, що у Верховну Раду внесено його законопроект щодо скасування депутатської недоторканності.

Олена Рощенко, УП
Теми: Порошенкокорупціязаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: