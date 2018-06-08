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НАЗК не встигло перевірити декларації Порошенка та інших топ-чиновників

П'ятниця, 8 червня 2018, 19:15
НАЗК не встигло перевірити декларації Порошенка та інших топ-чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції продовжило термін перевірки декларацій найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.

Про це відомство повідомило на власному сайті.

"Прийняті рішення про продовження строку перевірки щодо 33-х суб’єктів декларування", – йдеться в повідомленні.

Згідно з порядку денного, оприлюдненого НАЗК, йдеться про президента Петра Порошенка, міністрів Арсена Авакова, Лілії Гриневич, Ігоря Жданова, Геннадія Зубка, Тараса Кутового, Ігоря Насалика, Юрія Стеця, Володимира Омеляна, Євгена Нищука, Степана Полторока, генпрокурора Юрія Луценка, очільників НАБУ та САП Артема Ситника та Назара Холодницького, екс-голови Нацбанку Якова Смолія, голови РНБО Олександра Турчинова та інших.

Перевірку їхніх декларацій НАЗК продовжило ще на місяць.

Водночас, у порядку денному відсутня інформація щодо декларацій ще 6 посадовців, термін перевірки яких спливає 10 травня.

Це декларації віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка, екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та голови Держкомітету телебачення і радіомовлення Олега Наливайка.

"Українська правда" звернулась за роз'ясненнями до прес-служби НАЗК, але відповіді наразі не отримала.

Про початок перевірки декларацій президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, спікера Верховної ради Андрія Парубія та інших топ-чиновників НАЗК оголосило 10 квітня.

Зазначалось, що вона розпочнеться наступного дня, 11 квітня, та триватиме 60 днів.

Українська правда
Теми: НАЗКдекларації
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