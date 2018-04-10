НАЗК перевірить декларації Порошенка, Гройсмана, Парубія та інших топ-посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, спікера Верховної ради Андрія Парубія та інших топ-чиновників.

Таке рішення було ухвалене під час позачергового засідання НАЗК.

Так, у найближчий час в Нацагентстві проведуть повну перевірку декларацій:

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за 2017 рік Нардепа Ірини Геращенко за 2015-2017 роки Міністра освіти Лілії Гриневич за 2017 рік Міністра фінансів Олександра Данилюка за 2017 рік Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової за 2015-2017 роки Міністра молоді і спорту Ігоря Жданова за 2017 рік Міністра регіонального розвитку, будівництва та ХКГ Геннадія Зубка за 2017 рік Міністра культури В'ячеслава Кириленка за 2017 рік Віце-премєр-міністра Володимира Кістіона за 2017 рік Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе за 2017 рік Міністра закордонних справ Павла Клімкіна за 2017 рік Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за 2017 рік Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового за 2017 рік Генпрокурора Юрія Луценка за 2015-2017 роки Голови Державного комітету з питань радіо та телебачення Олега Наливайка за 2015-2017 роки Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за 2017 рік Міністра культури Євгена Нищука за 2017 рік Міністра інфраструктури Володимира Омеляна за 2017 рік Голови Верховної ради Андрія Парубія за 2015-2017 роки Міністра юстиції Павла Петренка за 2017 рік Міністра оборони Степана Полторака за 2017 рік Президента Петра Порошенка за 2017 рік Міністра соціальної політики Андрія Реви за 2017 рік Віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за 2017 рік Міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка за 2017 рік Міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за 2017 рік Народного депутата Оксани Сироїд за 2015-2017 роки Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за 2015-2017 роки Голови Національного банку Якова Смолія за 2015-2017 роки Міністра інформаційної політики Юрія Стеця за 2017 рік В.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за 2016-2017 роки Голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва за 2015-2017 роки Голови Фонду державного майна Віталія Трубарова за 2017 рік Голови Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова за 2015-2017 роки Керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури за 2015-2017 роки Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Чернишова за 2017 рік

Керівник НАЗК Олександр Мангул зазначив, що це не вичерпний перелік декларацій, які необхідно перевірити найближчим часом.

"Це лише перша хвиля", - сказав голова Нацагентства.

Він додав, що рішення щодо повної перевірки декларацій інших високопосадовців будуть ухвалені у наступні засідання.