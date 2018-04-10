НАЗК перевірить декларації Порошенка, Гройсмана, Парубія та інших топ-посадовців
Вівторок, 10 квітня 2018, 13:38
Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, спікера Верховної ради Андрія Парубія та інших топ-чиновників.
Таке рішення було ухвалене під час позачергового засідання НАЗК.
Так, у найближчий час в Нацагентстві проведуть повну перевірку декларацій:
- Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за 2017 рік
- Нардепа Ірини Геращенко за 2015-2017 роки
- Міністра освіти Лілії Гриневич за 2017 рік
- Міністра фінансів Олександра Данилюка за 2017 рік
- Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової за 2015-2017 роки
- Міністра молоді і спорту Ігоря Жданова за 2017 рік
- Міністра регіонального розвитку, будівництва та ХКГ Геннадія Зубка за 2017 рік
- Міністра культури В'ячеслава Кириленка за 2017 рік
- Віце-премєр-міністра Володимира Кістіона за 2017 рік
- Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе за 2017 рік
- Міністра закордонних справ Павла Клімкіна за 2017 рік
- Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за 2017 рік
- Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового за 2017 рік
- Генпрокурора Юрія Луценка за 2015-2017 роки
- Голови Державного комітету з питань радіо та телебачення Олега Наливайка за 2015-2017 роки
- Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за 2017 рік
- Міністра культури Євгена Нищука за 2017 рік
- Міністра інфраструктури Володимира Омеляна за 2017 рік
- Голови Верховної ради Андрія Парубія за 2015-2017 роки
- Міністра юстиції Павла Петренка за 2017 рік
- Міністра оборони Степана Полторака за 2017 рік
- Президента Петра Порошенка за 2017 рік
- Міністра соціальної політики Андрія Реви за 2017 рік
- Віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за 2017 рік
- Міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка за 2017 рік
- Міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за 2017 рік
- Народного депутата Оксани Сироїд за 2015-2017 роки
- Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за 2015-2017 роки
- Голови Національного банку Якова Смолія за 2015-2017 роки
- Міністра інформаційної політики Юрія Стеця за 2017 рік
- В.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за 2016-2017 роки
- Голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва за 2015-2017 роки
- Голови Фонду державного майна Віталія Трубарова за 2017 рік
- Голови Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова за 2015-2017 роки
- Керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури за 2015-2017 роки
- Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Чернишова за 2017 рік
Керівник НАЗК Олександр Мангул зазначив, що це не вичерпний перелік декларацій, які необхідно перевірити найближчим часом.
"Це лише перша хвиля", - сказав голова Нацагентства.
Він додав, що рішення щодо повної перевірки декларацій інших високопосадовців будуть ухвалені у наступні засідання.
Українська правда