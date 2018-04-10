НАЗК перевірить декларації Порошенка, Гройсмана, Парубія та інших топ-посадовців

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Вівторок, 10 квітня 2018, 13:38

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, спікера Верховної ради Андрія Парубія та інших топ-чиновників.

Таке рішення було ухвалене під час позачергового засідання НАЗК.

Так, у найближчий час в Нацагентстві проведуть повну перевірку декларацій:

  1. Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за 2017 рік
  2. Нардепа Ірини Геращенко за 2015-2017 роки
  3. Міністра освіти Лілії Гриневич за 2017 рік
  4. Міністра фінансів Олександра Данилюка за 2017 рік
  5. Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової за 2015-2017 роки
  6. Міністра молоді і спорту Ігоря Жданова за 2017 рік
  7. Міністра регіонального розвитку, будівництва та ХКГ Геннадія Зубка за 2017 рік
  8. Міністра культури В'ячеслава Кириленка за 2017 рік
  9. Віце-премєр-міністра Володимира Кістіона за 2017 рік
  10. Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе за 2017 рік
  11. Міністра закордонних справ Павла Клімкіна за 2017 рік
  12. Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за 2017 рік
  13. Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового за 2017 рік
  14. Генпрокурора Юрія Луценка за 2015-2017 роки
  15. Голови Державного комітету з питань радіо та телебачення Олега Наливайка за 2015-2017 роки
  16. Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за 2017 рік
  17. Міністра культури Євгена Нищука за 2017 рік
  18. Міністра інфраструктури Володимира Омеляна за 2017 рік
  19. Голови Верховної ради Андрія Парубія за 2015-2017 роки
  20. Міністра юстиції Павла Петренка за 2017 рік
  21. Міністра оборони Степана Полторака за 2017 рік
  22. Президента Петра Порошенка за 2017 рік
  23. Міністра соціальної політики Андрія Реви за 2017 рік
  24. Віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за 2017 рік
  25. Міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка за 2017 рік
  26. Міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за 2017 рік
  27. Народного депутата Оксани Сироїд за 2015-2017 роки
  28. Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за 2015-2017 роки
  29. Голови Національного банку Якова Смолія за 2015-2017 роки
  30. Міністра інформаційної політики Юрія Стеця за 2017 рік
  31. В.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за 2016-2017 роки
  32. Голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва за 2015-2017 роки
  33. Голови Фонду державного майна Віталія Трубарова за 2017 рік
  34. Голови Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова за 2015-2017 роки
  35. Керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури за 2015-2017 роки
  36. Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Чернишова за 2017 рік

Керівник НАЗК Олександр Мангул зазначив, що це не вичерпний перелік декларацій, які необхідно перевірити найближчим часом.

"Це лише перша хвиля", - сказав голова Нацагентства.

Він додав, що рішення щодо повної перевірки декларацій інших високопосадовців  будуть ухвалені у наступні засідання.

Українська правда
Теми: НАЗК декларації Порошенко Гройсман Парубій
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