НАЗК перевірить декларації Порошенка, Гройсмана, Парубія та інших топ-посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, спікера Верховної ради Андрія Парубія та інших топ-чиновників.

Таке рішення було ухвалене під час позачергового засідання НАЗК.

Так, у найближчий час в Нацагентстві проведуть повну перевірку декларацій:

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за 2017 рік

Нардепа Ірини Геращенко за 2015-2017 роки

Міністра освіти Лілії Гриневич за 2017 рік

Міністра фінансів Олександра Данилюка за 2017 рік

Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової за 2015-2017 роки

Міністра молоді і спорту Ігоря Жданова за 2017 рік

Міністра регіонального розвитку, будівництва та ХКГ Геннадія Зубка за 2017 рік

Міністра культури В'ячеслава Кириленка за 2017 рік

Віце-премєр-міністра Володимира Кістіона за 2017 рік

Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе за 2017 рік

Міністра закордонних справ Павла Клімкіна за 2017 рік

Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за 2017 рік

Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового за 2017 рік

Генпрокурора Юрія Луценка за 2015-2017 роки

Голови Державного комітету з питань радіо та телебачення Олега Наливайка за 2015-2017 роки

Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за 2017 рік

Міністра культури Євгена Нищука за 2017 рік

Міністра інфраструктури Володимира Омеляна за 2017 рік

Голови Верховної ради Андрія Парубія за 2015-2017 роки

Міністра юстиції Павла Петренка за 2017 рік

Міністра оборони Степана Полторака за 2017 рік

Президента Петра Порошенка за 2017 рік

Міністра соціальної політики Андрія Реви за 2017 рік

Віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за 2017 рік

Міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка за 2017 рік

Міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за 2017 рік

Народного депутата Оксани Сироїд за 2015-2017 роки

Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за 2015-2017 роки

Голови Національного банку Якова Смолія за 2015-2017 роки

Міністра інформаційної політики Юрія Стеця за 2017 рік

В.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за 2016-2017 роки

Голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва за 2015-2017 роки

Голови Фонду державного майна Віталія Трубарова за 2017 рік

Голови Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова за 2015-2017 роки

Керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури за 2015-2017 роки