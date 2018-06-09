Слова президента США Дональда Трампа про необхідність повернення Росії до складу "Великої сімки" призводять до зменшення лідерства Америки у світі.

Про це йдеться у заяві сенатора-республіканця Джона Маккейна, який очолює Сенатський комітет з питань збройних сил.

"Володимир Путін з власної волі зробив Росію недостойною членства у "Великій вісімці", коли вдерся до України та анексував Крим. З того часу він не зробив нічого, що змінило би цей дуже очевидний факт", - заявив Маккейн.

"Щодня, очолювані Росією сепаратисти, вбивають українців на Донбасі. Щодня сили Путіна допомагають Асаду вирізати сирійців. Щодня за допомогою вбивств, кібернападів та ворожого впливу, Росія здійснює напади на демократичні інститути в цілому світі", - додав він.

Маккейн вважає, що Трамп продемонстрував Росії повагу, яку мав би приберегти для найближчих союзників. Натомість, за його словами, президент США із зневагою ставиться до націй, які поділяють їхні цінності.

"Це протилежність так званого "принципового реалізму" і вірний шлях до зменшення лідерства Америки в світі", - заявив Маккейн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

З ним також погодився прем’єр Італії Джузеппе Конте.

Канада не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

Країни-учасниці G7 одноголосно виступили проти заклику президента США Дональда Трампа відновити Росію у цій структурі.