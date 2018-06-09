Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики намагались посунути ЗСУ на Луганщині та зазнали втрат

Субота, 9 червня 2018, 07:59

Упродовж минулої доби,  8 червня, російсько-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Про це повідомляє прес-центр ООС

Інтенсивні бойові дії тривали на луганському та маріупольському напрямках.

Найбільш напружена обстановка була на Луганщині, де активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське. Поряд зі стрілецькою зброєю та гранатометами, окупанти під прикриттям 120-мм та 82-мм мінометів намагалися витіснити підрозділи ОС з вогневих позицій та покращити своє тактичне положення.

"Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримували рубежі, всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими", - йдеться у повідомленні.

У ході боїв за населений пункт Кримське 3 українських захисників зазнали поранень.

На маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Широкине активні бойові дії розпочалися близько 18:00. Упродовж майже двох годин противник вів вогонь з мінометів 120 калібру. У ході обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранень.

Захисники Маріуполя дали відсіч ворогові та примусили його зупинити провокаційні обстріли.

Снайперський вогонь противник вів в районі населеного пункту Красногорівка. Як повідомляється, загроза була швидко ліквідована контрснайперськими заходами.

Під час бойових дій за минулу добу на інших напрямках було поранено ще 2 українських захисників.

За даними розвідки, упродовж 8 червня трьох окупантів знищено та 16 поранено.

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: