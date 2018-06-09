ООС: Бойовики намагались посунути ЗСУ на Луганщині та зазнали втрат
Упродовж минулої доби, 8 червня, російсько-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.
Про це повідомляє прес-центр ООС
Інтенсивні бойові дії тривали на луганському та маріупольському напрямках.
Найбільш напружена обстановка була на Луганщині, де активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське. Поряд зі стрілецькою зброєю та гранатометами, окупанти під прикриттям 120-мм та 82-мм мінометів намагалися витіснити підрозділи ОС з вогневих позицій та покращити своє тактичне положення.
"Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримували рубежі, всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими", - йдеться у повідомленні.
У ході боїв за населений пункт Кримське 3 українських захисників зазнали поранень.
На маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Широкине активні бойові дії розпочалися близько 18:00. Упродовж майже двох годин противник вів вогонь з мінометів 120 калібру. У ході обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранень.
Захисники Маріуполя дали відсіч ворогові та примусили його зупинити провокаційні обстріли.
Снайперський вогонь противник вів в районі населеного пункту Красногорівка. Як повідомляється, загроза була швидко ліквідована контрснайперськими заходами.
Під час бойових дій за минулу добу на інших напрямках було поранено ще 2 українських захисників.
За даними розвідки, упродовж 8 червня трьох окупантів знищено та 16 поранено.