Парубій підписав закон про Антикорупційний суд
Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд.
Про це повідомляє прес-служба ВР у Twitter.
.@AndriyParubiy урочисто підписав #ЗП7440 про Вищий антикорупційний суд#Parl4Sec pic.twitter.com/VmILlpwmqO— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 9, 2018
Підписання відбулось під час брифінгу в рамках Міжпарламентської асамблеї "Україна-Грузія-Молдова".
"Відбулося прийняття закон у про Вищий антикорупційний суд. Кілька тижнів тому мало хто вірив, що це може відбутися. Але сьогодні ми маємо факт прийняття. Сьогодні я хочу скористатись можливістю, щоб урочисто при вас підписати цей закон", - сказав Парубій і підписав закон.
#ФотоДня : Текст #ЗП7440 про Вищий антикорупційний суд та ручка, якою @AndriyParubiy підписав цей закон📽️https://t.co/Y4yvsSFow0 pic.twitter.com/CorDhiyu8z— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 9, 2018
Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.