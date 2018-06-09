Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд.

Про це повідомляє прес-служба ВР у Twitter.

Підписання відбулось під час брифінгу в рамках Міжпарламентської асамблеї "Україна-Грузія-Молдова".

"Відбулося прийняття закон у про Вищий антикорупційний суд. Кілька тижнів тому мало хто вірив, що це може відбутися. Але сьогодні ми маємо факт прийняття. Сьогодні я хочу скористатись можливістю, щоб урочисто при вас підписати цей закон", - сказав Парубій і підписав закон.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.