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Порошенко сказав Денісовій відвідати політв'язнів у Росії, в Криму і на Донбасі

Субота, 9 червня 2018, 17:02
Порошенко сказав Денісовій відвідати політв'язнів у Росії, в Криму і на Донбасі
прес-служба президента

Президент Петро Порошенко доручив омбудсмену Людмилі Денісовій найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і на Донбасі.

Про це йшлося під час зустрічі Порошенка та Денісової у суботу, повідомляє прес-служба президента.

"Для цього президент поставив завдання міністерству закордонних справ сприяти уповноваженому у її роботі на території РФ", - йдеться в повідомленні.

Порошенко також поінформував Денісову про результати зустрічі з родинами українських в'язнів Кремля у п'ятницю.

Раніше в суботу прес-служба президента повідомила про телефонну розмову Порошенка та президента РФ Володимира Путіна, під час якої було домовлено, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

Українська правда

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Теми: Порошенкоомбудсменполітв'язні
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