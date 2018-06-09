Порошенко сказав Денісовій відвідати політв'язнів у Росії, в Криму і на Донбасі

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Субота, 9 червня 2018, 17:02
прес-служба президента

Президент Петро Порошенко доручив омбудсмену Людмилі Денісовій найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і на Донбасі.

Про це йшлося під час зустрічі Порошенка та Денісової у суботу, повідомляє прес-служба президента.

"Для цього президент поставив завдання міністерству закордонних справ сприяти уповноваженому у її роботі на території РФ", - йдеться в повідомленні.

Порошенко також поінформував Денісову про результати зустрічі з родинами українських в'язнів Кремля у п'ятницю.

Раніше в суботу прес-служба президента повідомила про телефонну розмову Порошенка та президента РФ Володимира Путіна, під час якої було домовлено, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

Українська правда
Теми: Порошенко омбудсмен політв'язні
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